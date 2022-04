Serie A1, oggi Gara 1 delle semifinali scudetto: dove vederle in tv o in streaming

Le magnifiche quattro rimaste nei play-off della serie A1 in campo oggi, a Pasquetta, per mettere il primo mattoncino verso la finale scudetto. I match che saranno tutti in diretta su LBF TV: il programma del turno prevede in chiaro Gara 1 al PalaRomare tra Famila Wuber Schio e Passalacqua Ragusa, per Gara 2 invece c'è Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia. Le sfide andranno in onda anche su LBF TV - Canale 411. Completerà l'elenco delle gare garantite in chiaro, qualora si andasse in Gara 3, la sfida decisiva per il passaggio del turno. Si torna al formato 1-1-1, serie al meglio delle tre gare con partita iniziale ed eventuale "bella" in casa della formazione meglio piazzata in campionato. Le due serie sono il rematch di quanto già visto la scorsa stagione, seppur con teste di serie differenti nel tabellone.

La semifinali play-off

(1) FAMILA WUBER SCHIO vs (5) PASSALACQUA RAGUSA

Gara 1: PalaRomare, 18/04/2022 ore 20, diretta in chiaro LBF TV - Canale 411 e in streaming su LBF TV

Gara 2: PalaMinardi, 21/04/2022 ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV

ev. Gara 3: PalaRomare, 24/04/2022 ore 18, diretta LBF TV



Famila Wuber Schio reduce da una serie d'ordinaria amministrazione contro il Fila San Martino di Lupari, complice il +30 del PalaLupe. Coach Georgios Dikaioulakos ha così potuto gestire minutaggi e spazi in Gara 2, dove comunque va detto che Schio non ha disputato uno dei suoi migliori match, rischiando anche di perdere l'imbattibilità in campionato. Solo un parziale nell'ultimo quarto "da Schio" ha salvato le Orange, che però non possono permettersi cali d'attenzione. Sfida infinita, quella con la Passalacqua Ragusa che dal canto suo viene dalla sofferenza della serie contro un'eccellente Lucca. Rotazione non lunghissima per Ragusa, che però ha tanta qualità per impensierire Schio.

(2) UMANA REYER VENEZIA vs (3) VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Gara 1: Palasport Taliercio, 18/04/2022 ore 18, diretta esclusiva LBF TV

Gara 2: Virtus Segafredo Arena, 21/04/2022 ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411

ev. Gara 3: Palasport Taliercio, 24/04/2022 ore 18, diretta LBF TV



Pronostico molto incerto, di sicuro Bologna è entrata sottopelle a Venezia in questa stagione, prima con la larga vittoria del Taliercio che è costata la panchina a coach Massimo Romano, poi con l'ottima affermazione in Coppa Italia, nonostante le precarie condizioni fisiche. Serie che sarà un confronto tra squadre rette da giocatrici di ruolo, ma che si stringono attorno a tre grandi soliste: Dojkic, Zandalasini e Turner contro Anderson, Thornton e Ndour. La chiave sarà capire chi potrà essere il "fattore X" tra i supporting cast delle due squadre.