Serie A1, oggi Gara2 delle semifinali scudetto: dove vederle in tv o in streaming

Sarà già la notte delle finaliste? O servirà la terza partita? Lo scopriremo questa sera, dopo che i campi avranno espresso il loro verdetto sulle semifinali play-off di serie A1. Si gioca Gara2: Schio e Bologna sono già con le spalle al muro, Ragusa e Venezia hanno invece la grande occasione per chiudere i giochi e volare in finale scudetto.

Semifinali, Gara2, la presentazione

Al PalaMinardi la Passalacqua Ragusa ospita il Famila Wuber Schio (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV) con la chance di chiudere la serie dopo il 65-77 del primo atto, propiziato dalle giocate di Taylor, Kuier, Santucci e da un ottimo ultimo quarto di Romeo. L'head coach ibleo Gianni Recupido è parso soddisfatto dopo l'exploit al PalaRomare: "In Gara 1 le ragazze hanno fatto uno sforzo immenso si sono applicate, hanno avuto momenti di difficoltà che hanno superato e hanno giocato una partita da squadra seria, mettendo in campo grande difesa e grande aggressività. Giovedì dovremo affrontarle sempre con la mente serena, e dovremo fare uno sforzo ancora più grande di quello di questa sera". Dopo Gara 1 amaro coach Georgios Dikaioulakos: "Non abbiamo mai perso in Italia ma abbiamo probabilmente scelto la gara peggiore in cui perdere, Gara 1. Abbiamo iniziato così così, poi siamo migliorati ma dopo l'intervallo siamo stati una squadra totalmente differente, il terzo quarto per noi è stato catastrofico: non solo per i sette punti realizzati, ma anche per la difesa. Dobbiamo studiare i video, cambiare la mentalità e ritrovare fiducia perchè li abbiamo battuti tre volte in stagione e dobbiamo ripetere quelle prestazioni per superarli".

La Virtus Segafredo Bologna cerca la vittoria per pareggiare la sfida con l'Umana Reyer Venezia (ore 20.30, diretta in chiaro su LBF TV e LBF TV - Canale 411), con il terremoto in settimana in casa Virtus: in seguito al match contro Venezia di Gara 1, sollevato dall'incarico coach Lino Lardo, squadra affidata ad Angela Gianolla che ha introdotto così Gara 2: "Abbiamo voglia di rivincita, l’atmosfera è molto calda. Conosciamo l’importanza che ha la partita di domani, che potrebbe permetterci di allungare la serie e giocarci l’accesso alla finale. Le ragazze sono motivate a ribaltare il risultato della prima gara. Inoltre sappiamo che domani ci saranno tanti nostri tifosi presenti alla Segafredo Arena e questo non fa altro che motivarci ancora di più". In casa Reyer, coach Mazzon che ha raccontato così una Gara 1 contraddistinta dall'eccellente difesa orogranata: "Una partita difficilissima, contro di loro abbiamo perso due volte in stagione: i primi 20' sono stati di studio, però poi abbiamo fatto molto bene ottenendo una buona vittoria. Una cosa è sicura: eventualmente, si tornerà a giocare al Taliercio". Adesso però, specie dopo i recenti eventi, sia Reyer che Virtus entrano in un terreno decisamente inesplorato.