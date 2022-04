Serie A1, semifinali play-off: Schio e Virtus Bologna vincono e portano la serie a Gara3

Le semifinali scudetto si decideranno in Gara 3: Schio e Virtus Bologna vincono e portano la serie alla "bella". Domenica le due gare decisive: alle 16 al Taliercio Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna, alle 18 al PalaRomare Famila Wuber Schio-Passalacqua Ragusa.

Le partite

Bellissimo match quello del PalaMinardi, col Famila Wuber Schio che rischia molto ma alla fine si porta a casa 64-71 la sfida contro la Passalacqua Ragusa. Ragusa gioca con grinta guidata da Taylor (18) e Kuier (17), trova risorse da Romeo e Santucci, ma paga il 25-38 a rimbalzo che porta a un netto 3-17 nei punti da seconda opportunità. Olbis Andrè mette 16 punti dalla panchina per le scledensi, che hanno anche 13 punti da Mestdagh.

Non c'è storia alla Segafredo Arena con la Virtus Segafredo Bologna che si prende Gara 3 grazie a un perentorio 65-36 sull'Umana Reyer Venezia. Per le orogranata tornano fantasmi di campionato e Coppa contro le virtussine, "sul pezzo" in difesa per tutta la gara e in particolare nel secondo tempo in cui concedono appena 13 punti alle venete. Zandalasini chiude con una doppia doppia da 11 punti e 12 rimbalzi (pur lasciando il campo anzitempo, 25' giocati per lei per un problema fisico), bene per Bologna la panchina che mette un sostanzioso 29-5 contro la controparte Reyer.

Semifinali, Gara 2, risultati



Passalacqua Ragusa - Famila Wuber Schio 64 – 71 [1-1]

Virtus Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia 65 – 36 [1-1]



I tabellini

Passalacqua Ragusa - Famila Wuber Schio 64 - 71 (13-17, 37-41, 53-58, 64-71)

PASSALACQUA RAGUSA: Chessari NE, Romeo* 9 (0/1, 3/7), Kacerik*, Bucchieri NE, Spinelli, Tumeo NE, Santucci 11 (2/5, 2/3), Hebard* 6 (3/6 da 2), Taylor* 18 (7/12, 0/1), Ostarello 3 (1/2 da 3), Sammartino NE, Kuier* 17 (4/5, 3/5)

Allenatore: Recupido G.

Tiri da 2: 16/30 - Tiri da 3: 9/20 - Tiri Liberi: 5/12 - Rimbalzi: 25 4+21 (Taylor 6) - Assist: 14 (Santucci 5) - Palle Recuperate: 8 (Santucci 3) - Palle Perse: 16 (Romeo 6) - Cinque Falli: Santucci

FAMILA WUBER SCHIO: Del Pero NE, Mestdagh* 13 (1/3, 3/5), Sottana 5 (0/2, 1/6), Gruda* 7 (3/13 da 2), Verona 2 (1/1 da 2), Crippa, Andre' 16 (8/10 da 2), Dotto* 10 (4/6, 0/1), Keys* 6 (2/2 da 2), Laksa* 12 (3/5, 2/7)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 22/42 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 38 13+25 (Gruda 13) - Assist: 15 (Sottana 4) - Palle Recuperate: 9 (Crippa 2) - Palle Perse: 16 (Andre' 4)

Arbitri: Caforio A., Morassutti A., Bettini C.



Virtus Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia 65 - 36 (18-10, 40-23, 56-27, 65-36)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 8 (1/4, 2/3), Pasa 9 (3/5, 1/1), Tassinari 5 (0/1, 0/2), Tava, Barberis* 8 (1/2, 1/3), Laterza NE, Dojkic* 5 (0/6, 1/3), Battisodo 7 (2/5, 1/2), Turner* 10 (5/8 da 2), Zandalasini* 11 (4/8, 1/6), Cinili* 2 (1/2, 0/3)

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 17/42 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 53 14+39 (Zandalasini 12) - Assist: 14 (Dojkic 3) - Palle Recuperate: 8 (Cinili 3) - Palle Perse: 9 (Sagerer 3)

UMANA REYER VENEZIA: Bestagno* 4 (1/6, 0/1), Carangelo, Thornton* 6 (2/5, 0/3), Anderson* 10 (2/8, 1/2), Madera 5 (1/6, 1/3), Matteucci NE, Smorto, Attura* 4 (2/6, 0/4), Penna, Ndour Gueye* 7 (3/14, 0/1)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 11/45 - Tiri da 3: 2/18 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 43 14+29 (Bestagno 9) - Assist: 5 (Thornton 2) - Palle Recuperate: 7 (Thornton 2) - Palle Perse: 14 (Carangelo 3)

Arbitri: Wassermann S., Costa A., Frosolini I.