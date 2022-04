Serie A1, play-out: ecco chi ha centrato la salvezza

Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari e l'E-Work Faenza si salvano vincendo 2-0 le rispettive serie di play-out contro l'Akronos Moncalieri e la Costruzioni Italia Broni.

Sassari festeggia al termine di una partita controllata per larghi tratti, in cui le sarde sono state brave a rintuzzare continuamente gli attacchi della formazione moncalierese. Shepard è come al solito il fattore decisivo per la formazione di coach Restivo con uno straripante 28+17, ma ottime prove anche per Orazzo (14), Moroni (12) e Pertile (11). 17 di Vanloo per Moncalieri, bene Giacomelli dalla panchina con 12.

Faenza sfrutta un'ottima partenza iniziale da 8-19 per portare a casa la vittoria al PalaBrera di Broni, 60-68. Come al solito Kunaiyi-Akpanah è imponente nel pitturato con un 16+13 nel suo tabellino, 13 per Davis; in casa Broni conferma quanto già fatto vedere in Gara 1 Smith con 18 punti all'attivo, ma per la squadra di casa il traguardo rimonta si rivela sempre lontano e irrealizzabile, Faenza può festeggiare fuoricasa alla sirena finale.

Per Moncalieri e Broni adesso ultima sfida decisiva per la permanenza nella massima categoria, vietato sbagliare.

Play-out, gara 2 - Risultati



Akronos Moncalieri - Dinamo Sassari 71 - 82 (0-2)

Costruzioni Italia Broni - E-Work Faenza 60 - 68 (0-2)

I tabellini



Akronos Moncalieri - Dinamo Sassari 71 - 82 (18-23, 32-47, 57-71, 71-82)

AKRONOS MONCALIERI: Toffolo 4 (2/6 da 2), Cordola* 2 (1/2, 0/2), Landi* 9 (1/4, 2/4), Reggiani 4 (1/5 da 2), Berrad NE, Landi, Katshitshi 6 (2/3 da 2), Ruzickova* 6 (2/6 da 2), Miletic* 11 (4/10, 0/1), Jakpa NE, Giacomelli 12 (3/4, 2/5), Vanloo* 17 (2/7, 4/13)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 18/47 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 37 12+25 (Vanloo 7) - Assist: 16 (Vanloo 8) - Palle Recuperate: 8 (Vanloo 4) - Palle Perse: 13 (Vanloo 5)

DINAMO SASSARI: Fara NE, Orazzo* 14 (3/7, 2/5), Dell'olio 2 (1/1 da 2), Moroni* 12 (2/5, 2/3), Arioli NE, Patanè NE, Scanu NE, Vintsilaiou* 6 (2/3, 0/4), Skoric* 9 (2/5, 1/2), Shepard* 28 (7/18, 1/4), Pertile 11 (3/5, 1/2)

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 20/44 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 21/21 - Rimbalzi: 45 11+34 (Shepard 17) - Assist: 18 (Moroni 8) - Palle Recuperate: 7 (Orazzo 2) - Palle Perse: 19 (Shepard 5) - Cinque Falli: Skoric

Arbitri: Radaelli R., Calella D., Marzulli M.



Costruzioni Italia Broni - E-Work Faenza 60 - 68 (8-19, 26-35, 45-54, 60-68)

COSTRUZIONI ITALIA BRONI: Bestagno* 4 (2/8, 0/1), Albano, Carbonella NE, Lisoni NE, Repetto NE, Galbiati* 14 (1/4, 4/7), Mazza 6 (0/1, 2/3), Dedic* 8 (4/9 da 2), Quintiero NE, Castelli NE, Westerik* 10 (1/6, 2/6), Smith* 18 (5/6 da 2)

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 13/35 - Tiri da 3: 8/22 - Tiri Liberi: 10/11 - Rimbalzi: 32 10+22 (Dedic 9) - Assist: 14 (Bestagno 7) - Palle Recuperate: 7 (Mazza 2) - Palle Perse: 21 (Squadra 4) - Cinque Falli: Mazza

E-WORK FAENZA: Kunaiyi-Akpanah* 16 (7/13 da 2), Schwienbacher* 6 (0/2, 2/2), Cappellotto NE, Morsiani* 4 (2/5, 0/3), Cupido NE, Policari 5 (1/1, 1/1), Manzotti 12 (4/5, 1/8), Kantzy 7 (2/2, 1/3), Castello 3 (0/1, 1/2), Davis* 13 (5/6, 0/3), Porcu* 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 22/36 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 34 10+24 (Kunaiyi-Akpanah 13) - Assist: 11 (Morsiani 2) - Palle Recuperate: 8 (Manzotti 3) - Palle Perse: 18 (Davis 5)

Arbitri: Gagliardi G., Puccini P., Lupelli L.