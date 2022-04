Serie A1, play-out: Moncalieri espugna Broni e si porta sull'1-0 nella serie

Vittoria esterna importantissima per l'Akronos Moncalieri che si porta sull'1-0 nella serie di Secondo Turno dei Playout della Techfind Serie A1 contro la Costruzioni Italia Broni.

Subito partenza forte di Moncalieri, che conduce 10-18 dopo i primi dieci minuti di gara, la situazione però gira completamente nel secondo periodo in cui Westerik e Dedic prima tengono in contatto la formazione di casa, poi l'aiutano a chiudere in vantaggio il primo tempo, sul 34-31. Bene anche Galbiati, che chiuderà a 11 (unica in doppia cifra) per le bronesi.



Al rientro in campo, più in palla le ospiti che oltre alla solita Vanloo trovano canestri importanti da Ruzickova, Landi, Miletic e Toffolo: in più la difesa piemontese stringe le maglie e chiude sul 46-55 i primi tre quarti. Un +9 che è un buon abbrivio per un grande ultimo quarto della squadra di coach Terzolo, che chiude la partita sulla bomba di Landi che regala 14 punti di scarto, con Toffolo (17) che nel finale mette la ciliegina sulla torta, finisce 53-68.

La serie si trasferisce a Moncalieri, con l'Akronos che ha già un matchpoint da sfruttare tra le mura amiche, sabato alle ore 20.30.

Il tabellino

Costruzioni Italia Broni - Akronos Moncalieri 53 - 68 (10-18, 34-31, 46-55, 53-68)

COSTRUZIONI ITALIA BRONI: Bestagno* 8 (3/7 da 2), Albano 3 (1/4 da 3), Carbonella, Repetto, Galbiati* 11 (5/10, 0/4), Mazza 2 (0/0, 0/0), Dedic* 7 (2/9, 1/1), Quintiero, Caruana NE, Westerik* 8 (2/6, 0/3), Smith* 9 (3/10 da 2), Bona 5 (1/4 da 2)

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 16/46 - Tiri da 3: 2/12 - Tiri Liberi: 15/25 - Rimbalzi: 46 14+32 (Smith 12) - Assist: 5 (Galbiati 4) - Palle Recuperate: 9 (Galbiati 2) - Palle Perse: 21 (Smith 5)

AKRONOS MONCALIERI: Toffolo 17 (6/8, 1/2), Cordola* 4 (2/3 da 2), Cherubini NE, Landi 11 (2/2, 2/2), Reggiani 2 (1/4, 0/2), Berrad, Katshitshi*, Ruzickova* 6 (3/4 da 2), Miletic 9 (3/7, 1/3), Jakpa, Giacomelli*, Vanloo* 19 (2/7, 5/18)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 19/42 - Tiri da 3: 9/30 - Tiri Liberi: 3/4 - Rimbalzi: 45 12+33 (Toffolo 12) - Assist: 11 (Vanloo 4) - Palle Recuperate: 11 (Vanloo 3) - Palle Perse: 17 (Ruzickova 3)

Arbitri: Salustri V., Costa A., Castellaneta A.