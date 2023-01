Serie A2 basket femminile, decise le date di Playoff, Playout e della Final Eight di Coppa Italia

Il Consiglio Direttivo della Lega Basket Femminile ha deliberato le date di svolgimento dei Playoff, dei Playout e delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2. Si delinea così la fase più importante e spettacolare della stagione sportiva 2022-2023.

“Queste date, condivise anticipatamente con le società - commente il Presidente LBF Massimo Protani - derivano dalla valutazione di diversi fattori, che tengono in considerazione proprio le necessità delle nostre associate, dei loro settori giovanili e l’importantissimo lavoro della Nazionale".

Nel dettaglio: "Per quanto riguarda la Serie A1 abbiamo cercato di tutelare nel miglior modo possibile le esigenze delle società, tenendo conto anche delle giocatrici che saranno impegnate in WNBA e del lavoro della Nazionale Italiana".

"Per la Serie A2 - sottolinea il massimo esponente della LBF - abbiamo deciso di rimodulare le date per consentire lo svolgimento delle Finali Nazionali Under 19, senza pesare sulle spalle delle società interessate, perché da sempre reputiamo il settore giovanile come una risorsa inestimabile per l’intero movimento. Ringrazio il Consiglio Direttivo LBF e la Federazione Italiana Pallacanestro per consueto, costante e prezioso lavoro.”

SERIE A1

COPPA ITALIA SERIE A1 FINAL EIGHT

30 marzo - Quarti di Finale

31 marzo - Semifinali

1 aprile - Finale

PLAYOFF CAMPIONATO SERIE A1

Quarti di Finale • Gara 1 - 7 aprile • Gara 2 - 11 aprile • Gara 3 (eventuale) - 15 aprile

Semifinali • Gara 1 - 19 aprile • Gara 2 - 22 aprile • Gara 3 (eventuale) - 25 aprile

Finali Scudetto • Gara 1 - 29 aprile • Gara 2 - 2 maggio • Gara 3 (eventuale) - 5 maggio

PLAYOUT CAMPIONATO SERIE A1

Prima Fase • Gara 1 - 6 aprile • Gara 2 - 10 aprile • Gara 3 (eventuale) - 14 aprile

Seconda Fase • Gara 1 - 19 aprile • Gara 2 - 23 aprile • Gara 3 (eventuale) - 27 aprile

SERIE A2

COPPA ITALIA SERIE A2 FINAL EIGHT

Quarti di Finale - 3 marzo

Semifinali - 4 marzo

Finali - 5 marzo

PLAYOFF CAMPIONATO SERIE A2

Quarti di Finale • Gara 1 - 22 aprile • Gara 2 - 26 aprile • Gara 3 (eventuale) - 30 aprile

Semifinali • Gara 1 - 6 maggio • Gara 2 - 10 maggio • Gara 3 (eventuale) - 14 maggio

Finali • Gara 1 - 22 maggio • Gara 2 - 25 maggio • Gara 3 (eventuale) - 28 maggio

