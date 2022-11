Serie A2 femminile, comandano Sanga Milano ed Use Empoli: i risultati e le classifiche

Sorprese e conferme nel sesto turno del girone di andata della Regular Season del Campionato di Serie A2 di basket femminile. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Nel Girone Nord arriva la conferma de Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano. Le Orange di Coach Pinotti sbancano il parquet di Broni, 57-60 il finale, centrano la sesta vittoria su sei incontri e si staccano sole al comando.



Il Sanga ad oggi ha due lunghezze di vantaggio sull'Autosped Castelnuovo Scrivia, passata con facilità a Mantova, ma con un match in più in statistica.

Alle loro spalle tengono il passo la Women Apu Udine, alla quinta vittoria consecutiva, ed il Limonta Costa Masnaga, che regola la Podolife Treviso 88-74.



Vittorie anche per Futurosa Trieste, PosaClima Ponzano e Alperia Bolzano.

Nel Girone Sud si issa in testa alla graduatoria la Use Scotti Empoli. Le toscane fanno il loro, infliggono 21 punti di scarto a Vigarano ed approfittano del sorprendente ko di Battipaglia, sconfitta in casa dalla Halley Thunder Matelica.

Volano altissime Il Palagiaccio Firenze, l'Alma Patti e la Cestistica Spezzina. Tutte e tre incassano il referto rosa rispettivamente contro le Panthers Roseto, il San Salvatore Selargius e le Basket Girls Ancona.

Ancora una vittoria per le giovanissime della Stella Azzurra, la terza consecutiva. Le romane hanno avuto la meglio sul Cus Cagliari ed ora sono a ridosso della zona playoff.

Torna al successo, contro la Azimuth Wealth Management Savona, La Bottega del Tartufo Umbertide. Successo che mancava dal 16 ottobre.

SERIE A2 FEMMINILE GIRONE NORD

6° Giornata di Andata

Futurosa #Forna Basket Trieste - Acciaierie Valbruna Bolzano 65 - 52

Posaclima Ponzano - Velcofin Interlocks Vicenza 57 - 45

Women APU Delser Crich Udine - Dimensione Bagno Carugate 81 - 47 §

Alperia Basket Club Bolzano - Ecodent Alpo 66 - 65

San Giorgio MantovAgricoltura - Autosped Castelnuovo Scrivia 42 - 65

Limonta Costa Masnaga - Podolife Treviso 88 - 74

Logiman Broni - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 57 - 60



CLASSIFICA:

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 12

Autosped Castelnuovo Scrivia* 10

Women APU Delser Crich Udine 10

Limonta Costa Masnaga* 8

Logiman Broni 8

Futurosa #Forna Basket Trieste 6

San Giorgio MantovAgricoltura 6

Acciaierie Valbruna Bolzano 4

Podolife Treviso 4

Posaclima Ponzano 4

Alperia Basket Club Bolzano 4

Dimensione Bagno Carugate 4

Ecodent Alpo 2

Velcofin Interlocks Vicenza 0

*una partita in meno

SERIE A2 FEMMINILE GIRONE SUD

6° Giornata di Andata

E-Gap Stella Azzurra Roma - CUS Cagliari 67 - 48

Alma Basket Patti - Techfind San Salvatore Selargius 68 - 53

Basket Girls Ancona - Cestistica Spezzina 52 - 72

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - Halley Thunder Matelica 53 - 62

ARAN Cucine Panthers Roseto - Il Palagiaccio P.F. Firenze 57 - 83

USE Rosa Scotti Empoli - Pall. Vigarano 78 - 57

Azimuth Wealth Management Savona - La Bottega del Tartufo Umbertide 62 - 65

CLASSIFICA: