Serie A2 femminile, Castelnuovo Scrivia ed Empoli si prendono i big match. I risultati della 12° giornata

Serata importante quella del 21 dicembre per il campionato di Serie A2 di basket femminile. Nell'ultima fatica prima della pausa natalizia scontro al vertice in entrambe i gironi, ecco come è andata.

Nel GIRONE NORD la Autosped Castelnuovo Scrivia regola il Sanga Milano, 63-53 il finale e rimane l'unica squadra imbattuta del campionato. Alle sue spalle tiene bene il passo la Women Apu Udine che supera in trasferta la Posaclima Ponzano e si piazza al secondo posto.

Vittorie importanti anche per Podolife Treviso, San Giorgio MantovAgricoltura, Dimensione Bagno Carugate e Limonta Costa Masnaga. Il Derby di Bolzano se lo aggiudica la Alperia.

Nel GIRONE SUD la Use Empoli annichilisce la fresca capolista Cestistica Spezzina, 70-51 il finale e la aggancia in vetta. Le liguri devono però recuperare un match. In vetta anche la solida Battipaglia che espugna con autorevolezza il parquet di Vigarano. Vittoria importanti anche per Alma Patti ed Halley Thunder Matelica. Nel Derby della Sardegna Selargius espugna il parquet del Cus Cagliari.

Non si è disputata la sfida tra Azimuth Wealth Management Savona e Palagiaccio Firenze per problemi logistici legati all'impraticabilitá del PalaPagnini di Savona.

Ora arrivano 16 giorni di pausa, si torna sui parquet il 7 gennaio, giorni fondamentali per ricaricare le pile ed arrivare al meglio della forma nell'ultimo match del girone di andata, il match decisivo per formare la griglia della Coppa Italia

Serie A2 Femminile – Girone Nord 12^ Giornata RISULTATI:

Posaclima Ponzano - WomenAPU Delser Crich Udine 55 - 70

Alperia Basket Club Bolzano - Acciaierie Valbruna Bolzano 74 - 49

Velcofin Interlocks Vicenza - Podolife Treviso 42 - 51

San Giorgio MantovAgricoltura - Futurosa #Forna Basket Trieste 67 - 60

Ecodent Alpo - Dimensione Bagno Carugate 70 - 77

Limonta Costa Masnaga - Logiman Broni 67 - 52

Autosped Castelnuovo Scrivia - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 63 - 53

LA CLASSIFICA: Autosped Castelnuovo Scrivia 24, WomenAPU Delser Crich Udine 22, Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 22, Limonta Costa Masnaga 18, San Giorgio MantovAgricoltura 14, Logiman Broni 12, Podolife Treviso 12, Alperia Basket Club Bolzano 10, Dimensione Bagno Carugate 10, Futurosa #Forna Basket Trieste 8, Ecodent Alpo 6, Acciaierie Valbruna Bolzano 6, Posaclima Ponzano 4, Velcofin Interlocks Vicenza 0

Serie A2 Femminile – Girone Sud 12^ Giornata RISULTATI

E-Gap Stella Azzurra Roma - Alma Basket Patti 62 - 68

USE Rosa Scotti Empoli - Cestistica Spezzina 70 - 51

Pallacanestro Vigarano - O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 58 - 75

Basket Girls Ancona - ARAN Cucine Panthers Roseto 49 - 56

CUS Cagliari - Techfind San Salvatore Selargius 52 - 61

La Bottega del Tartufo Umbertide - Halley Thunder Matelica 49 - 74

Azimuth Wealth Management Savona - Il Palagiaccio P.F. Firenze NON DISPUTATA

LA CLASSIFICA: O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 18, USE Rosa Scotti Empoli 18, Cestistica Spezzina* 16, Alma Basket Patti 16, Halley Thunder Matelica 16, Il Palagiaccio P.F. Firenze* 14, Techfind San Salvatore Selargius 14, La Bottega del Tartufo Umbertide 14, Azimuth Wealth Management Savona* 10, E-Gap Stella Azzurra Roma 8, ARAN Cucine Panthers Roseto* 6, Pall. Vigarano 6, Basket Girls Ancona 6, CUS Cagliari 2

* una partita in meno