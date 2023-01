Serie A2 femminile, ultima di andata al cardiopalma: i risultati e il tabellone della Coppa Italia

Emozioni a non finire nell'ultima giornata di andata del campionato di Serie A2 di basket femminile. Emozioni che hanno come sfondo la conquista della Final Eight della Coppa Italia di categoria in programma a marzo. Ecco tutto quello che è successo.

Nel GIRONE NORD accedono alla Coppa Italia l'Autosped Castelnuovo Scrivia, la Women APU Delser Crich Udine, Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano e il Limonta Costa Masnaga.

Le prime tre chiudono addirittura in testa a pari punti grazie alla bella affermazione di Udine sull'Autosped. Impressionante il cammino delle battistrada fatto di 12 vittorie ed una sola sconfitta, ognuna contro una delle rivali. Per la differenza canestri negli scontri diretti Scrivia è prima, Udine seconda e Milano terza.

Alle loro spalle affermazioni importanti per Broni e Treviso che si piazzano in zona playoff e per la grintosa Trieste che mette nei guai l'Alperia Bolazano. In coda vittoria, che vale tanto oro quanto pesa, dell'Alperia Bolzano.

Situazione simile nel GIRONE SUD dove chiudono in testa a pari punti la USE Rosa Scotti Empoli, la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia e la Cestistica Spezzina, tutte vittoriose. Anche qui è decisiva la classifica avulsa negli scontri diretti che premia Empoli e penalizza la Spezzina.

Da decidere la quarta qualificata alla Final Eight con l'Alma Basket Patti che oggi precede Il Palagiaccio Firenze di due punti. Le gigliate però devono recuperare il match contro la Azimuth Wealth Management Savona.

Se le Pallacanestro Femminile Firenze dovesse vincere raggiungerebbe le pattesi e andrebbe avanti grazie alla vittoria nello scontro diretto del 23 ottobre.

Ma ecco i risultati dei match validi per la 13° giornata di andata e la classifica finale dei due gironi.

Serie A2 Femminile – Girone Nord 13^ Giornata di Andata

Acciaierie Valbruna Bolzano - San Giorgio MantovAgricoltura 51 - 45

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Posaclima Ponzano 76 - 58

Podolife Treviso - Ecodent Alpo 85 - 77

Women APU Delser Crich Udine - Autosped Castelnuovo Scrivia 59 - 51

Futurosa Trieste - Alperia Basket Club Bolzano 71 - 66

Dimensione Bagno Carugate - Limonta Costa Masnaga 67 - 72

Logiman Broni - Velcofin Interlocks Vicenza 55-44

LA CLASSIFICA: Autosped Castelnuovo Scrivia 24, WomenAPU Delser Crich Udine 24, Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 24, Limonta Costa Masnaga 20, San Giorgio MantovAgricoltura 14, Logiman Broni 14, Podolife Treviso 14, Futurosa #Forna Basket Trieste 10, Alperia Basket Club Bolzano 10, Dimensione Bagno Carugate 10, Acciaierie Valbruna Bolzano 8, Ecodent Alpo 6, Posaclima Ponzano 4, Velcofin Interlocks Vicenza 0

Serie A2 Femminile – Girone Sud 13^ Giornata di Andata

Techfind San Salvatore Selargius - E-Gap Stella Azzurra Roma 77 - 64

Halley Thunder Matelica - Azimuth Wealth Management Savona 64 - 68

Alma Basket Patti - CUS Cagliari 71-67

Cestistica Spezzina - Pallacanestro Vigarano 79-61

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - Basket Girls Ancona 55-46

ARAN Cucine Panthers Roseto - USE Rosa Scotti Empoli 70-77

Il Palagiaccio P.F. Firenze - La Bottega del Tartufo Umbertide 62-48

LA CLASSIFICA: USE Rosa Scotti Empoli 20, O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 20, Cestistica Spezzina 20, Alma Basket Patti 18, Il Palagiaccio P.F. Firenze* 16, Techfind San Salvatore Selargius 16, Halley Thunder Matelica 16, La Bottega del Tartufo Umbertide 14, Azimuth Wealth Management Savona 12*, E-Gap Stella Azzurra Roma 8, ARAN Cucine Panthers Roseto* 6, Pallacanestro Vigarano 6, Basket Girls Ancona 6, CUS Cagliari 2

Il tabellone della Final Eight della Coppa Italia

Gara 1 Autosped Castelnuovo Scrivia - da definire

Gara 2 WomenAPU Delser Crich Udine - Cestistica Spezzina

Gara 3 O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano

Gara 4 USE Rosa Scotti Empoli - Limonta Costa Masnaga