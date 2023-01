Serie A2 femminile, Sanga Milano ed Use Empoli si prendono la vetta solitaria. I risultati della 14° giornata

Prendi il via il girone di ritorno del Campionato di Serie A2 di basket femminile e prende il via con diverse novità alla testa di entrambe i gironi.



È Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano la nuova capolista, solitaria, del GIRONE NORD. Le orange superano, al termine di 40 minuti combattutissimi, la Women Apu Udine, imbattuta da 12 giornate, proprio dall’andata del match con le milanesi.

In parallelo il Limonta Costa Masnaga, espugna il parquet della Autosped Castelnuovo Scrivia, prima sconfitta interna per le piemontesi, determinando lo sfaldamento del terzetto che ha chiuso l’andata in testa a braccetto.

Alle loro spalle salgono bene la Podolife Treviso, che supera a domicilio la Valbruna Bolzano ela Logima Broni che supera la Futurosa Trieste ed ora sono quinte con 18 punti. Negli altri match vittorie per l’ottima Dimensione Bagno Carugate e per la Ecodent Alpo.

Sorprese, anche, nel GIRONE SUD dove la Spezzina cade, inopinatamente, in casa contro la Halley Thunder Matelica e la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia cede all'Alma Patti. In parallelo la Use Scotti Empoli batte largamente la Stella Azzurra Roma e scappa via.

Alle loro spalle bagarre in zona playoff con Selargius, Umbertide e Savona che risalgono la classifica a grandi passi. In coda vittoria di Vigarano contro Roseto, vittoria che vale tanto ora quanto pesa.

Serie A2 Basket Femminile – Girone Nord 14° Giornata

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - WomenAPU Delser Crich Udine 69 – 62

Acciaierie Valbruna Bolzano - Podolife Treviso 54 – 60

Velcofin Interlocks Vicenza - Dimensione Bagno Carugate 53 – 65

Posaclima Ponzano - Alperia Basket Club Bolzano 72 – 60

San Giorgio MantovAgricoltura - Ecodent Alpo 52 – 67

Autosped Castelnuovo Scrivia - Limonta Costa Masnaga 56 – 57

Logiman Broni - Futurosa #Forna Basket Trieste 71-61

LA CLASSIFICA: Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 26, Autosped Castelnuovo Scrivia 24, WomenAPU Delser Crich Udine 24, Limonta Costa Masnaga 22, Podolife Treviso 16, Logiman Broni 16, San Giorgio MantovAgricoltura 14, Dimensione Bagno Carugate 12, Alperia Basket Club Bolzano 10, Futurosa #Forna Basket Trieste 10, Acciaierie Valbruna Bolzano 8, Ecodent Alpo 8, Posaclima Ponzano 6, Velcofin Interlocks Vicenza 0

Serie A2 Basket Femminile – Girone Sud 14 Giornata

Techfind San Salvatore Selargius - Il Palagiaccio P.F. Firenze 65 - 56

Pallacanestro Vigarano - ARAN Cucine Panthers Roseto 78 - 64

Cestistica Spezzina - Halley Thunder Matelica 58-69

La Bottega del Tartufo Umbertide - CUS Cagliari 61-59

USE Rosa Scotti Empoli - E-Gap Stella Azzurra Roma 82-33

Azimuth Wealth Management Savona - Basket Girls Ancona 66-47

Alma Basket Patti - O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 59-53

LA CLASSIFICA: USE Rosa Scotti Empoli 22, Alma Basket Patti 20, O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 20, Cestistica Spezzina 20, Halley Thunder Matelica 18, Techfind San Salvatore Selargius 18, Il Palagiaccio P.F. Firenze* 16, La Bottega del Tartufo Umbertide 16, Azimuth Wealth Management Savona* 14, E-Gap Stella Azzurra Roma 8, Pallacanestro Vigarano 8, Basket Girls Ancona 6, ARAN Cucine Panthers Roseto 6, CUS Cagliari 2