Serie A2 femminile, Sanga Milano e Castelnuovo Scrivia ottava meraviglia: Firenze aggancia Empoli

Nel fine settimana si sono giocate dieci delle quattordici gare in programma per l'ottavo turno di andata del Campionato di Serie A2 di Basket femminile. I quattro match mancanti verranno disputati tra mercoledì 30 novembre ed il 7 dicembre. Da definire il recupero di ARAN Cucine Panthers Roseto-Cestistica Spezzina.

Vediamo tutto quello che è successo nei due gironi del secondo campionato nazionale.

Nel GIRONE NORD prosegue la marcia di Autosped Castelnuovo Scrivia e de Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano che, contro Velcofin Interlocks Vicenza e Alperia Basket Club Bolzano, centrano l'ottava vittoria consecutiva.

Alle loro spalle tiene il passo la Women APU Delser Crich Udine che supera la Futurosa Trieste nel Derby del Friuli Venezia Giulia.

Molto bene anche la Logiman Broni e la San Giorgio MantovAgricoltura che battono la Ecodent Alpo e la Posaclima Ponzano e si piazzano in zona Playoff.

Punti fondamentali per la Podolife Treviso vittoriosa sul parquet di Carugate.

Nel GIRONE SUD il Palagiaccio Firenze vince, per la quarta volta consecutiva e nonostante le assenze, contro il Cus Cagliari ed aggancia in vetta la Use Scotti Empoli. Che però deve recuperare il match con l'Alma Patti.

Sale anche la Azimuth Wealth Management Savona che batte la Pallacanestro Vigarano. Vittorie anche per la Halley Thunder Matelica, nel Derby della Marche con le Basket Girls Ancona e la Techfind San Salvatore Selargius sul parquet de La Bottega del Tartufo Umbertide.

SERIE A2 BASKET FEMMINILE 2022-2023 GIRONE NORD 8^ Giornata

Women APU Delser Crich Udine - Futurosa #Forna Basket Trieste 79-57

Posaclima Ponzano-San Giorgio MantovAgricoltura 39-65

Autosped Castelnuovo Scrivia - Velcofin Interlocks Vicenza 70-49

Alperia Basket Club Bolzano - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 61-68

Dimensione Bagno Carugate - Podolife Treviso 49-61

Logiman Broni - Ecodent Alpo 61-52

Limonta Costa Masnaga - Acciaierie Valbruna Bolzano 7/12/2022

LA CLASSIFICA:

Autosped Castelnuovo Scrivia 16

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 16

Women APU Delser Crich Udine 14

Limonta Costa Masnaga* 10

Logiman Broni 10

San Giorgio MantovAgricoltura 10

Podolife Treviso 8

Alperia Basket Club Bolzano 6

Futurosa #Forna Basket Trieste 6

Acciaierie Valbruna Bolzano* 4

Posaclima Ponzano 4

Dimensione Bagno Carugate 4

Ecodent Alpo 2

Velcofin Interlocks Vicenza 0

* una partita in meno

SERIE A2 BASKET FEMMINILE 2022-2023 GIRONE SUD 8^ Giornata

Il Palagiaccio P.F. Firenze - CUS Cagliari 61-50

Basket Girls Ancona - Halley Thunder Matelica 43-53

La Bottega del Tartufo Umbertide-Techfind San Salvatore Selargius 56-59

Azimuth Wealth Management Savona-Pallacanestro Vigarano 76-62

E-Gap Stella Azzurra Roma-O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 30/11/2022

Alma Basket Patti - USE Rosa Scotti Empoli 08/12/2022

ARAN Cucine Panthers Roseto-Cestistica Spezzina RINVIATA



LA CLASSIFICA:

USE Rosa Scotti Empoli* 12

Il Palagiaccio P.F. Firenze 12

Cestistica Spezzina* 10

Alma Basket Patti* 10

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia* 8

Azimuth Wealth Management Savona 8

La Bottega del Tartufo Umbertide 8

Techfind San Salvatore Selargius 8

Halley Thunder Matelica 8

E-Gap Stella Azzurra Roma* 6

Basket Girls Ancona 6

ARAN Cucine Panthers Roseto* 4

Pallacanestro Vigarano 4

CUS Cagliari 2

* una partita in meno