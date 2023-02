Serie A2 femminile, l'Alma Patti si prende il Big Match: Sanga Milano a fatica. I risultati della 17° giornata

Ancora colpi di scena ed emozioni nel Campionato di Serie A2 di basket femminile che, nel fine settimana a cavallo tra il 4 e il 5 febbraio, ha messo in scena la diciassettesima giornata della Regular Season. Ecco tutto quello che è successo sui parquet.

Partiamo dal GIRONE SUD dove era in programma il Big Match tra due delle tre capolista, la Cestistica Spezzina e l’Alma Patti. Hanno vinto, con merito, le ragazze del club siciliano espugnando, con un secco 66-78, il parquet del Mariotti. Risponde, da par suo, la Use Scotti Empoli che vince con 31 punti di scarto in casa della coriacea Halley Thunder Matelica.

Riparte Battipaglia che festeggia, al meglio, l’assegnazione della Final Four di Coppa Italia battendo al PalaZauli Selargius.

Vittorie anche per Palagiaccio Firenze e, soprattutto per Girls Ancona e Stella Azzurra Roma. Due vittorie pesantissime in ottica Playout.

Tutto secondo pronostico, invece, nel GIRONE NORD dove le prime quattro della classifica vincono i rispettivi match. Il Sanga Milano, faticando ben più del previsto, in casa della Valbruna Bolzano, l’Autosped Castelnuovo Scrivia, in casa sulla Posaclima Ponzano, la Women Apu Udine, nel derby con la Ecodent Alpo e il Limonta Costa Masnaga, nel posticipo della domenica, contro l’Alperia Bolzano

Completano il quadro le vittorie dell’ottima Dimensione Bagno Carugate, in casa contro la Logiman Broni e della Velcofin Interlocks Vicenza, la seconda consecutiva, contro la San Giorgio MantovAgricoltura.

Una vittoria che, di fatto, riapre in maniera clamorosa la corsa salvezza. Si torna sui parquet il prossimo fine settimana, nonostante la pausa per le Nazionali, la Serie A2 non si ferma.

Serie A2 Femminile – Girone Nord 17° Giornata

Acciaierie Valbruna Bolzano - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 51 – 62

Velcofin Interlocks Vicenza - San Giorgio MantovAgricoltura 53 – 45

Podolife Treviso - Futurosa #Forna Basket Trieste 64 – 62

Autosped Castelnuovo Scrivia - Posaclima Ponzano 63 – 43

Ecodent Alpo - WomenAPU Delser Crich Udine 67 – 77

Dimensione Bagno Carugate - Logiman Broni 63 – 58

Limonta Costa Masnaga - Alperia Basket Club Bolzano 81-56

LA CLASSIFICA DEL GIRONE NORD: Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 32, Autosped Castelnuovo Scrivia 30, WomenAPU Delser Crich Udine 28, Limonta Costa Masnaga 28, Logiman Broni 18, Podolife Treviso 18, Dimensione Bagno Carugate 16, San Giorgio MantovAgricoltura 14, Alperia Basket Club Bolzano 14, Futurosa #Forna Basket Trieste 12, Ecodent Alpo 10, Acciaierie Valbruna Bolzano 8, Posaclima Ponzano 6, Velcofin Interlocks Vicenza 4

Serie A2 Femminile –Girone Sud 17° Giornata

E-Gap Stella Azzurra Roma - La Bottega del Tartufo Umbertide 67 - 56

Halley Thunder Matelica - USE Rosa Scotti Empoli 62 - 93

CUS Cagliari - Basket Girls Ancona 40 - 51

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - Techfind San Salvatore Selargius 57 - 43

Cestistica Spezzina - Alma Basket Patti 66-78

Il Palagiaccio P.F. Firenze - Pall. Vigarano 81-70

ARAN Cucine Panthers Roseto - Azimut Wealth Management Savona 04/03/2023

LA CLASSIFICA DEL GIRONE SUD: USE Rosa Scotti Empoli 26, Alma Basket Patti 26, Cestistica Spezzina 24, O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 22, Il Palagiaccio P.F. Firenze* 20, Halley Thunder Matelica 20,Techfind San Salvatore Selargius 18, La Bottega del Tartufo Umbertide 18, Azimuth Wealth Management Savona** 18, Pallacanestro Vigarano 10, Basket Girls Ancona 10, E-Gap Stella Azzurra Roma 10, ARAN Cucine Panthers Roseto 8*, CUS Cagliari 4