Serie A2 femminile, Costa Masnaga espugna Udine: cade l'Alma Patti. I risultati della 18° giornata

Cartellone a scarto ridotto quella della 18° giornata del Campionato di Serie A2 di basket femminile. Ma non per questo meno intenso e privo di sorprese. Vediamo tutto nel dettaglio.

Nel GIRONE NORD, ferma la capolista Sanga Milano, recupera il match contro la Velcofin Interlocks Vicenza il prossimo 22 marzo, in campo tutte le altre. Tiene banco la sfida per la terza piazza tra Women Apu Udine e Limonta Costa Masnaga. Vincono con autorità le masnaghesi che espugnano il PalaBenedetti con un franco 59-69.

Bella vittoria anche per l'Autosped Castelnuovo Scrivia che supera con facilità l'Alperia Bolzano e raggiunge in vetta le orange milanesi, ma, come detto con una partita in più in statistica.

Alle loro spalle vittorie importanti, in ottica Playoff, per la Logiman Broni, sulle Acciaierie Valbruna Bolzano e della San Giorgio MantovAgricoltura sulla Podolife Treviso. Importante vittoria in zona Playout della Ecodent Alpo sul parquet della Futurosa Trieste.

Si stacca dalla zona retrocessione diretta la PosaClima Ponzano che sorprende la coriacea Dimensione Bagno Carugate.

Nel GIRONE SUD ferme la Use Empoli e la Cestistica Spezzina segna il passo l'Alma Patti che perde in casa contro la Halley Thunder Matelica. Riparte di slancio la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia, corsara sul difficile parquet di Savona, mentre cede punti importanti Il Palagiaccio P.F. Firenze sconfitta dalle Girls Ancona.

A2 Femminile – Risultati Girone Nord 18^ Giornata

Posaclima Ponzano - Dimensione Bagno Carugate 66 - 61

Futurosa #Forna Basket Trieste - Ecodent Alpo 77 - 80

WomenAPU Delser Crich Udine - Limonta Costa Masnaga 59 - 69

Alperia Basket Club Bolzano - Autosped Castelnuovo Scrivia 47 - 67

San Giorgio MantovAgricoltura - Podolife Treviso 60 - 47

Logiman Broni - Acciaierie Valbruna Bolzano 76-41

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Velcofin Interlocks Vicenza 22/03/2023

LA CLASSIFICA: Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 32 *, Autosped Castelnuovo Scrivia 32, Limonta Costa Masnaga 30, WomenAPU Delser Crich Udine 28, Logiman Broni 20, Podolife Treviso 18, San Giorgio MantovAgricoltura 16, Dimensione Bagno Carugate 16, Alperia Basket Club Bolzano 14, Futurosa #Forna Basket Trieste 12, Ecodent Alpo 12, Acciaierie Valbruna Bolzano 8, Posaclima Ponzano 8, Velcofin Interlocks Vicenza 4 *

* 1 partita in meno

A2 Femminile – Risultati Girone Sud 18^ Giornata

Techfind San Salvatore Selargius - Pall. Vigarano 85 - 67

Basket Girls Ancona - Il Palagiaccio P.F. Firenze 67 - 61

Alma Basket Patti - Halley Thunder Matelica 65-75

Azimut Wealth Management Savona - O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 64-79

La Bottega del Tartufo Umbertide - Cestistica Spezzina 15/03/2023

USE Rosa Scotti Empoli - CUS Cagliari 22/03/2023

ARAN Cucine Panthers Roseto - E-Gap Stella Azzurra Roma RINVIATA

LA CLASSIFICA: USE Rosa Scotti Empoli 26*, Alma Basket Patti 26, Cestistica Spezzina 24*, O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 24, Halley Thunder Matelica 22, Il Palagiaccio P.F. Firenze* 20,Techfind San Salvatore Selargius 20, Azimuth Wealth Management Savona** 18, La Bottega del Tartufo Umbertide 18*, Basket Girls Ancona 12, E-Gap Stella Azzurra Roma 10*, Pallacanestro Vigarano 10, ARAN Cucine Panthers Roseto 8**, CUS Cagliari 4*

* partite in meno