Serie A2 femminile, Udine in caduta libera: Patti tieni il ritmo di Empoli. I risultati della 19° giornata

Sanga Milano e Limonta Costa Masnaga tengono il passo tracciato dalla Autosped Castelnuovo Scrivia, continua a calare la Women Apu Udine. L'Alma Patti e la Use Scotti Empoli continuano a viaggiare a braccetto.

Sono questi i dati principali emersi dalla 19° giornata del Campionato di Serie A2 di basket femminile. Vediamo tutti i dettagli.

Partiamo dal GIRONE NORD dove vincono le prime tre della classe, Sanga Milano con la Logiman Broni, Autosped Castelnuovo Scrivia contro San Giorgio MantovAgricoltura e Limonta Costa Masnaga a domicilio sulla Podolife Treviso.

Nuovo ko, con Carugate, per la Women Apu Udine, la seconda consecutiva, la terza negli ultimi quattro turni. Un vero tracollo. Completano il quadro le vittorie di Alpo, Futurosa Trieste e in coda di Vicenza su Ponzano.

Nel GIRONE SUD tutto come da previsione con Empoli, Patti, Spezzina, Battipaglia e Firenze che portano a casa il referto rosa rispettivamente con Selargius, Vigarano, Ancona e Matelica (dopo un supplementare) e Roseto.

Vittoria importante, in ottica Playoff, per Umbertide, affermazione, che valgono tanto oro quanto pesano in chiave salvezza, per Cagliari sulla Stella Azzurra Roma.

Serie A2 Femminile – Girone Nord 19 Giornata

Autosped Castelnuovo Scrivia - San Giorgio MantovAgricoltura 73 - 52

Acciaierie Valbruna Bolzano - Futurosa #Forna Basket Trieste 61 - 66

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Logiman Broni 62 - 51

Podolife Treviso - Limonta Costa Masnaga 63 - 69

Ecodent Alpo - Alperia Basket Club Bolzano 75 - 55

Dimensione Bagno Carugate - WomenAPU Delser Crich Udine 66 - 63

Velcofin Interlocks Vicenza - Posaclima Ponzano 57-51

LA CLASSIFICA DEL GIRONE NORD:

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 34*, Autosped Castelnuovo Scrivia 34, Limonta Costa Masnaga 32, WomenAPU Delser Crich Udine 28, Logiman Broni 20, Podolife Treviso 18, Dimensione Bagno Carugate 18, San Giorgio MantovAgricoltura 16, Futurosa #Forna Basket Trieste 14, Ecodent Alpo 14, Alperia Basket Club Bolzano 14, Posaclima Ponzano 8, Acciaierie Valbruna Bolzano 8, Velcofin Interlocks Vicenza 6*

Serie A2 Femminile – Girone Sud 19 Giornata

Techfind San Salvatore Selargius - Alma Basket Patti 45 - 59

CUS Cagliari - E-Gap Stella Azzurra Roma 55 - 44

Pall. Vigarano - USE Rosa Scotti Empoli 62 - 69

Halley Thunder Matelica - O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 78 - 82 (d2ts)

Il Palagiaccio P.F. Firenze - ARAN Cucine Panthers Roseto 76-60

Cestistica Spezzina - Basket Girls Ancona 75-39

La Bottega del Tartufo Umbertide - Azimut Wealth Management Savona 60-54

LA CLASSIFICA DEL GIRONE SUD:

USE Rosa Scotti Empoli 28*, Alma Basket Patti 28, Cestistica Spezzina 26*, O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 26, Il Palagiaccio P.F. Firenze 24, Halley Thunder Matelica 22, La Bottega del Tartufo Umbertide 20*, Techfind San Salvatore Selargius 20, Azimuth Wealth Management Savona* 18, Basket Girls Ancona 12, E-Gap Stella Azzurra Roma 10*, Pallacanestro Vigarano 10, ARAN Cucine Panthers Roseto 8**, CUS Cagliari 6*