Serie A2 LBF, il Sanga si prende il derby: Empoli passa ad Umbertide. I risultati della 22° giornata

Il Campionato di Serie A2 di basket femminile imbocca il tornante finale della Regular Season e, dopo la 22° giornata, sembra aver trovato, almeno in testa, una fisionomia definitiva.

Partiamo dal GIRONE NORD dove in una gara fondamentale per la classifica Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano passa sul campo della Limonta Costa Masnaga, 67-70. Match importante in cui il Sanga fa valere una gran lucidità in un ultimo quarto punto a punto: a decidere due triple, quella di Penz e quella dell'ex Toffali.

Tallona da presso l'Autosped Castelnuovo Scrivia che batte la Podolife Treviso e si piazza a -2 dalla vetta. Completano il quadro le vittorie di Posaclima Ponzano, Women APU Delser Crich Udine, Ecodent Alpo e soprattutto i due colpacci esterni di Futurosa #Forna Basket Trieste e Logiman Broni.

Nel GIRONE SUD situazione ancora più definita con l'USE Scotti Empoli che passa in casa di Umbertide e piazza un solco di +6 su Battipaglia e Patti. La prima tiene il passo vincendo a Firenze su Il Palagiaccio mentre le siciliane cadono a Savona.

Vittorie importanti in ottica salvezza per E-Gap Stella Azzurra Roma e Pallacanestro Vigarano. Completa il quadro il trionfo di Techfind San Salvatore Selargius in casa dell'ARAN Cucine Panthers Roseto

Serie A2 Femminile – Girone Nord 22° RISULTATI

Posaclima Ponzano - Acciaierie Valbruna Bolzano 71 - 40

Women APU Delser Crich Udine - San Giorgio MantovAgricoltura 64 - 57

Alperia Basket Club Bolzano - Logiman Broni 50 - 52

Autosped Castelnuovo Scrivia - Podolife Treviso 71 - 53

Ecodent Alpo - Velcofin Interlocks Vicenza 76 - 74

Dimensione Bagno Carugate - Futurosa #Forna Basket Trieste 70 - 74

Limonta Costa Masnaga - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 67 - 70

LA CLASSIFICA: Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano* 40, Autosped Castelnuovo Scrivia 38, Limonta Costa Masnaga 36, WomenAPU Delser Crich Udine 34, Logiman Broni 22, Podolife Treviso 20, San Giorgio MantovAgricoltura 18, Ecodent Alpo 18, Dimensione Bagno Carugate 18, Futurosa #Forna Basket Trieste 16, Alperia Basket Club Bolzano 14, Posaclima Ponzano 14, Velcofin Interlocks Vicenza* 10, Acciaierie Valbruna Bolzano 8

SERIE A2 Femminile - Girone Ritorno 22° RISULTATI:

E-Gap Stella Azzurra Roma - Halley Thunder Matelica 59 - 58 d1ts

Basket Girls Ancona - Pall. Vigarano 48 - 53

Azimut Wealth Management Savona - Alma Basket Patti 71 - 68

ARAN Cucine Panthers Roseto - Techfind San Salvatore Selargius 58 - 62

La Bottega del Tartufo Umbertide - USE Rosa Scotti Empoli 52 - 76

Il Palagiaccio P.F. Firenze - O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 55 - 64

CUS Cagliari - Cestistica Spezzina 12/04/2023

LA CLASSIFICA: USE Rosa Scotti Empoli 36, O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 30, Alma Basket Patti 30, Cestistica Spezzina** 28, Il Palagiaccio P.F. Firenze 28, Azimut Wealth Management Savona 24, Techfind San Salvatore Selargius 24, La Bottega del Tartufo Umbertide* 22, Halley Thunder Matelica 22, Basket Girls Ancona 16, E-Gap Stella Azzurra Roma 16, Pall. Vigarano 12, CUS Cagliari* 8, ARAN Cucine Panthers Roseto 8