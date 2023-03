Serie A2, brusco stop per il Sanga Milano: Empoli fa il vuoto. I risultati della 23° giornata

La 23° giornata del campionato di Serie A2 di Basket femminile ridefinisce, di fatto, i valori nel GIRONE NORD ed è ad un passo dall'emettere la prima sentenza della stagione nel GIRONE SUD. Vediamo tutti i dettagli.

Colpaccio di Ecodent Alpo, che si prende due punti d'importanza capitale per i Playoff e riapre la lotta al primo posto: Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano si arrende col punteggio di 55-63.

Ne approfitta per guadagnare terreno l'Autosped Castelnuovo Scrivia: contro l'Acciaierie Valbruna Bolzano è netta vittoria per 45-84. Sul difficile campo della Podolife Treviso, gioisce la Women Apu Delser Crich Udine: 61-73 per le friulane.

Si avvicina anche Costa Masnaga che batte Vicenza a domicilio e si conferma al terzo posto solitario. La Futurosa #Forna Basket Trieste spezza la striscia di successi di Posaclima Ponzano, con un 55-52 propiziato da un ottimo finale della sua straniera Bosnjak.

All'interno della corsa Playoff occasione persa per la Dimensione Bagno Carugate, che subisce un pesante parziale di 12-25 nell'ultimo quarto e perde contro l'Alperia Basket Club Bolzano per 57-63. Chiudono il quadro la vittoria della Logiman Broni.

Domina il fattore campo ne Girone Sud dove vincono tutte le squadre di casa. Spicca la vittoria della Cestistica Spezzina che supera Il Palagiaccio Firenze al termine di un match combattutissimo.

Vittorie in testa anche per la capolista USE Empoli, sempre più vicina alla matematica certezza del primo posto, per l'Alma Patti e per la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia. Completano il quadro gli importanti successi della Techfind San Salvatore Selargius, della Halley Thunder Matelica e della Pallacanestro Vigarano.

Serie A2 Femminile – Girone Nord 23 Giornata

Acciaierie Valbruna Bolzano - Autosped Castelnuovo Scrivia 45 - 84

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Ecodent Alpo 55 - 63

Podolife Treviso - WomenAPU Delser Crich Udine 61 - 73

Futurosa #Forna Basket Trieste - Posaclima Ponzano 55 - 52

Dimensione Bagno Carugate - Alperia Basket Club Bolzano 57 - 63

Logiman Broni - San Giorgio MantovAgricoltura 65-56

Velcofin Interlocks Vicenza - Limonta Costa Masnaga 55-68

LA CLASSIFICA

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 42, Autosped Castelnuovo Scrivia 40, Limonta Costa Masnaga 38, WomenAPU Delser Crich Udine 36, Logiman Broni 24, Podolife Treviso 20, Ecodent Alpo 20, San Giorgio MantovAgricoltura 18, Dimensione Bagno Carugate 18, Futurosa #Forna Basket Trieste 18, Alperia Basket Club Bolzano 16, Posaclima Ponzano 14, Velcofin Interlocks Vicenza 10, Acciaierie Valbruna Bolzano 8

Serie A2 Femminile – Girone Sud 23 Giornata

RISULTATI:

Techfind San Salvatore Selargius - Azimut Wealth Management Savona 78 - 43

Halley Thunder Matelica - ARAN Cucine Panthers Roseto 75 - 61

Pall. Vigarano - E-Gap Stella Azzurra Roma 59 - 56

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - CUS Cagliari 80 - 65

Cestistica Spezzina - Il Palagiaccio P.F. Firenze 68-65

USE Rosa Scotti Empoli - Basket Girls Ancona 57-52

Alma Basket Patti - La Bottega del Tartufo Umbertide 81-61

LA CLASSIFICA

USE Rosa Scotti Empoli 38, Cestistica Spezzina* 32, Alma Basket Patti 32, O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 32, Il Palagiaccio P.F. Firenze 30, Techfind San Salvatore Selargius 26, Azimut Wealth Management Savona 24, La Bottega del Tartufo Umbertide* 22, Halley Thunder Matelica 24, Basket Girls Ancona 16, E-Gap Stella Azzurra Roma 16, Pall. Vigarano 14, CUS Cagliari* 8, ARAN Cucine Panthers Roseto 8