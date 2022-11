Serie A2 femminile, Sanga Milano e Castelnuovo Scrivia imbattute: l'Alma Patti insidia l'USE Empoli

Tutto secondo copione, o quasi, negli incontri validi per la settima giornata di andata della Regular Season del campionato di Serie A2 di Basket femminile. Ecco tutto quello che è successo.

Nel GIRONE NORD prosegue la marcia inarrestabile de Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano e della Autosped Autosped Castelnuovo Scrivia entrambe ancora imbattute. Le piemontesi devono però recuperare il match con il Limonta Costa Masnaga.

Entrambe le formazioni hanno superato, a pieni voti, i rispettivi test contro la neopromossa Futurosa Trieste e contro la neoretrocessa Logiman Broni.

Tengono il passo il Limonta Costa Masnaga che espugna il parquet della Ecodent Alpo e la Women Apu Udine che vince a Bolzano contro le Acciaierie Valbruna.

Vittorie anche per l'altra formazione di Bolzano, la Alperia, che vince in casa della Velcofin Interlocks Vicenza e per la San Giorgio MantovAgricoltura che infligge 16 punti di scarto alla Dimensione Bagno Carugate.

Accesissimo il Derby di Marca tra Podolife Treviso e Posaclima Ponzano, vincono le padrone di casa 61-59.

Nel GIRONE SUD prosegue la marcia della USE Scotti Empoli spinta da una Tina Cvijanovic semplicemente perfetta.

Ma occhio al terzetto alle sue spalle composto da Alma Patti, Il Palagiaccio Firenze e Cestistica Spezzina vincitrici su Pallacanestro Vigarano, Halley Thunder Matelica e Stella Azzurra Roma.

Menzione particolare le siciliane che possono usufruire della prestazione mostruosa di Allegra Botteghi, per lei 35 punti con 11 su 16 dal campo e 7 rimbalzi.

Completano il quadro di giornata le vittorie de La Bottega del Tartufo Umbertide, della San Salvatore Selargius e del CUS Cagliari. Per le universitarie sono i primi due punti in stagione.

Serie A2 Basket Femminile Girone Nord 7° Giornata di Andata

Acciaierie Valbruna Bolzano - Women APU Delser Crich Udine 57 - 66

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Futurosa #Forna Basket Trieste 68 - 62

Velcofin Interlocks Vicenza - Alperia Basket Club Bolzano 41 - 57

Podolife Treviso - Posaclima Ponzano 61 - 59

Autosped Castelnuovo Scrivia - Logiman Broni 75 - 64

Ecodent Alpo - Limonta Costa Masnaga 53 - 84

Dimensione Bagno Carugate - San Giorgio MantovAgricoltura 50 - 66

CLASSIFICA:

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 14

Autosped Castelnuovo Scrivia* 12

Women APU Delser Crich Udine 12

Limonta Costa Masnaga* 10

Logiman Broni 8

San Giorgio MantovAgricoltura 8

Futurosa #Forna Basket Trieste 6

Podolife Treviso 6

Alperia Basket Club Bolzano 6

Acciaierie Valbruna Bolzano 4

Posaclima Ponzano 4

Dimensione Bagno Carugate 4

Ecodent Alpo 2

Velcofin Interlocks Vicenza 0

Serie A2 Basket Femminile – Girone Sud 7° Giornata di Andata

Pallacanestro Vigarano - Alma Basket Patti 68 - 93

CUS Cagliari - ARAN Cucine Panthers Roseto 61 - 56

USE Rosa Scotti Empoli - Azimuth Wealth Management Savona 83 - 80

Techfind San Salvatore Selargius - Basket Girls Ancona 57 - 45

Halley Thunder Matelica - Il Palagiaccio Firenze 69 - 83

Cestistica Spezzina - E-Gap Stella Azzurra Roma 94 - 51

La Bottega del Tartufo Umbertide - O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 65 - 62

CLASSIFICA: