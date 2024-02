Serie A2, finisce la Regular Season: tutti i verdetti della prima fase

Chiude con il botto la Regular Season del Campionato di Serie A2 di basket maschile. Chiude con un verdetto inatteso, chiude con le emozioni che questo campionato distribuisce a iosa e a mani basse.

Posto che erano già certe le squadre qualificate alla Final Four della Coppa Italia di Roma c'era da decidere le posizioni, posizioni che hanno un peso decisivo tanto per il mini torneo che si disputa al PalaTiziano di Roma il 16 e il 17 marzo tanto per la fase ad orologio e per gli eventuali playoff.

E, come accennato, è arrivata la sorpresa. Nel Girone Rosso l'Unieuro Forlì ha staccato all'ultimo tuffo la Fortitudo Bologna. Decisivo il combinato disposto della vittoria dei biancorossi, in casa con la Pallacanestro Trieste e la sconfitta all'overtime della Effe per mano della Tezenis Verona.

Tutto secondo copione negli altri match. Dalla prossima settimana scatta la fase ad orologio una fase nella quale ogni squadra incontra solo squadre dell'altro Girone. In casa le 5 che sono posizionate rispetto alle sue spalle rispetto alla propria posizione di classifica; ed in trasferta le altre 5, arrivate sopra di lei. (Esempio: 1 Girone Verde incontra in casa 2, 3, 4, 5 e 6 Rosso; in trasferta 12, 11, 10, 9 e 8 Rosso)

Serie A2, Risultati, Classifica ed Highlights

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 22^ giornata

Wegreenit Urania Milano-Novipiù Monferrato Basket 92-75

Ferraroni Juvi Cremona-Reale Mutua Torino 88-99

Real Sebastiani Rieti-Trapani Shark 77-80

Acqua S.Bernardo Cantù-Elachem Vigevano 1955 90-73

Benacquista Assicurazioni Latina-Moncada Energy Agrigento 80-71

Luiss Roma-Gruppo Mascio Treviglio 67-61



Classifica Finale Girone Verde

Trapani Shark 42 21-1

Acqua S.Bernardo Cantù 34 17-5

Reale Mutua Torino 30 15-7

Real Sebastiani Rieti 26 13-9

Ferraroni Juvi Cremona 24 12-10

Wegreenit Urania Milano 24 12-10

Gruppo Mascio Treviglio 22 11-11

Luiss Roma 16 8-14

Elachem Vigevano 1955 16 8-14

Moncada Energy Agrigento 12 6-16

Novipiù Monferrato Basket 10 5-17

Benacquista Assicurazioni Latina 8 4-18



Qualificate alla Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West Serie A2 (ammesse le prime due al termine della prima fase): 1 Trapani Shark, 2 Acqua S.Bernardo Cantù



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 22^ giornata

UEB Gesteco Cividale-Sella Cento 83-84

Tezenis Verona-Flats Service Fortitudo Bologna 73-70 d. 1 t.s.

Agribertocchi Orzinuovi-UCC Assigeco Piacenza 92-81

Umana Chiusi-HDL Nardò Basket 60-58

Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste 92-64

RivieraBanca Basket Rimini-Apu Old Wild West Udine 78-73

Classifica Finale Girone Rosso

Unieuro Forlì 36 18-4

Flats Service Fortitudo Bologna 34 17-5

Apu Old Wild West Udine 30 15-7

Tezenis Verona 30 15-7

Pallacanestro Trieste 28 14-8

UCC Assigeco Piacenza 18 9-13

RivieraBanca Basket Rimini 18 9-13

Sella Cento 18 9-13

HDL Nardò Basket 16 8-14

UEB Gesteco Cividale 14 7-15

Agribertocchi Orzinuovi 12 6-16

Umana Chiusi 10 5-17

Qualificate alla Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West Serie A2 (ammesse le prime due al termine della prima fase): 1 Unieuro Forlì, 2 Flats Service Fortitudo Bologna

LA FINAL FOUR DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A2

Semifinali Final Four della Coppa Italia LNP Old Wild West Serie A2 2024 (16-17 marzo, a Roma, Palazzetto dello Sport).

TRAPANI SHARK (1 Verde) - FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA (2 Rosso)

UNIEURO FORLI' (1 Rosso) - ACQUA S.BERNARDO CANTU' (2 Verde)

LA FASE AD OROLOGIO

Viene mantenuta la classifica all'interno dei gironi Verde e Rosso, con i punti ottenuti nella fase a orologio che si sommano a quelli della prima fase. Dando luogo alla classifica finale. Al termine delle 10 giornate, la fase ad orologio emetterà i seguenti verdetti:

Classificate 1-8 Verde e Rosso: accesso ai due tabelloni di playoff (16 squadre, 3 turni, tutti al meglio delle 5 gare)

Classificate 9-10-11 Verde e Rosso: accesso alla Fase Salvezza (6 squadre. 10 turni di andata e ritorno)

Classificate 12 Verde e Rosso: retrocessione in Serie B Nazionale 2024/2025 (2 squadre).

LE DATE (tutti turni domenicali)

Febbraio: 11, 18, 25.

Marzo: 3, 10, 24, 31

Aprile: 7, 14, 21

1^ giornata fase ad Orologio - Domenica 11 febbraio