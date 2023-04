Serie A2 fase a orologio, Cantù aggancia Forlì: nuova sconfitta per la Fortitudo Bologna

Sabato di Pasqua sui parquet per le squadra impegnate nella fase a orologio del Campionato di Serie A2 di basket maschile. Ecco tutto quello che è succeso. Partiamo dal GIRONE GIALLO dove la Acqua S.Bernardo Cantù batte la Tramec Cento e, complice la sconfitta della Unieuro Forlì per mano della Gruppo Mascio Treviglio, genera un terzetto in vetta a 8 punti.

Nel GIRONE BLU prosegue la fuga della Reale Mutua Torino che batte la UEB Gesteco Cividale e la stacca di due punti. Vittorie importanti per Urania Milano sulla Apu Udine e della UCC Assigeco Piacenza sulla Fortitudo Flats Service Bologna alla seconda sconfitta consecutiva.

Si iniziano a definire i valori anche nel GIRONE BIANCO dove la Moncada Energy Agrigento batte la HDL Nardò e si issa in vetta. Situazione molto combattuta, infine, nel GIRONE SALVEZZA dove vincono Stella Azzurra Roma, Caffè Mokambo Chieti, Novipiù Monferrato e Allianz Pazienza San Severo.

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE GIALLO (Posizioni 1-6) - Risultati 2^ giornata

Vanoli Basket Cremona-Giorgio Tesi Group Pistoia 85-80

Acqua S.Bernardo Cantù-Tramec Cento 100-84

Gruppo Mascio Treviglio-Unieuro Forlì 79-83

Classifica GIRONE GIALLO

Unieuro Forlì 8 4-2

Acqua S.Bernardo Cantù 8 4-2

Gruppo Mascio Treviglio 8 4-2

Vanoli Basket Cremona 6 3-3

Tramec Cento 4 2-4

Giorgio Tesi Group Pistoia 2 1-5

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE BLU (Posizioni 7-12) - Risultati 2^ giornata

Reale Mutua Torino-UEB Gesteco Cividale 89-86

Urania Milano-Apu Old Wild West Udine 92-87

UCC Assigeco Piacenza-Fortitudo Flats Service Bologna 91-73

Classifica GIRONE BLU:

Reale Mutua Torino 10 5-1

UEB Gesteco Cividale 8 4-2

Urania Milano 8 4-2

Apu Old Wild West Udine 6 3-3

UCC Assigeco Piacenza 2 1-5

Fortitudo Flats Service Bologna 2 1-5



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE BIANCO (Posizioni 13-18) - Risultati 2^ giornata

Benacquista Assicurazioni Latina-Umana Chiusi 75-69

Moncada Energy Agrigento-HDL Nardò 98-74

2B Control Trapani-RivieraBanca Basket Rimini posticipata al 09/04/2023 18:00

Classifica GIRON BIANCO:

Moncada Energy Agrigento 8 4-2

RivieraBanca Basket Rimini 6 3-2

2B Control Trapani 6 3-2

Benacquista Assicurazioni Latina 6 3-3

HDL Nardò 6 3-3

Umana Chiusi 2 1-5



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE SALVEZZA (Posizioni 19-26) - Risultati 2^ giornata

E-Gap Stella Azzurra Roma-Staff Mantova 87-70

Ferraroni Juvi Cremona-Caffè Mokambo Chieti 74-76

Novipiù Monferrato Basket-OraSì Ravenna 87-75

Kienergia Rieti-Allianz Pazienza San Severo 63-69

Classifica GIRONE SALVEZZA: