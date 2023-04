Serie A2 fase a orologio, Forlì batte Cantù: Torino sale prepotente

Arriva al giro di boa la fase ad orologio del Campionato di Serie A2 di basket maschile e ci arriva con una serie di sorprese ed emozioni che, di fatto, rimettono in discussione tutto o quasi.

Partiamo dal GIRONE GIALLO, quello con le classificate dal 1 al 6 posto dove Forlì e Cremona centrano due vittorie importantissime su Cantù e Cento. Tiene bene Treviglio che supera a domicilio Pistoia. Ora in vetta c'è una coppia formata da Unieuro e Gruppo Mascio.

Sorprese anche nel GIRONE BLU dove la Reala Mutua Torino dimostra una volta di più di che pasta è fatta andando ad espugnare il PalaCarnera di Udine. Vittoria anche per la UEB Gesteco Cividale mentre il match tra Fortitudo Flats Service Bologna e Urania Milano è posticipato al 19 aprile.

Nel GIRONE BIANCO vittorie imporanti per Agrigento, che vola in testa, e Nardò che avanza prepotente la sua candidatura per i playoff. Sorprese anche nel GIRONE SALVEZZA dove Stella Azzurra Roma e Kienergia Rieti espugnano i parquet di Mokambo Chieti e OraSi Ravenna facendo un passo importanta, forse decisivo, per conservare la categoria.

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE GIALLO (Posizioni 1-6) - Risultati 3^ giornata

Unieuro Forlì-Acqua S.Bernardo Cantù 67-60

Giorgio Tesi Group Pistoia-Gruppo Mascio Treviglio 61-75

Tramec Cento-Vanoli Basket Cremona 79-82

Classifica GIRONE GIALLO

Unieuro Forlì 10 5-2

Gruppo Mascio Treviglio 10 5-2

Vanoli Basket Cremona 8 4-3

Acqua S.Bernardo Cantù 8 4-3

Tramec Cento 4 2-5

Giorgio Tesi Group Pistoia 2 1-6

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE BLU (Posizioni 7-12) - Risultati 3^ giornata

UEB Gesteco Cividale-UCC Assigeco Piacenza 78-74

Apu Old Wild West Udine-Reale Mutua Torino 64-75

Fortitudo Flats Service Bologna-Urania Milano posticipata al 19/04/2023 20:30

Classifica GIRONE BLU

Reale Mutua Torino 12 6-1

UEB Gesteco Cividale 10 5-2

Urania Milano 8 4-2

Apu Old Wild West Udine 6 3-4

Fortitudo Flats Service Bologna 2 1-5

UCC Assigeco Piacenza 2 1-6



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE BIANCO (Posizioni 13-18) - Risultati 3^ giornata

Umana Chiusi-2B Control Trapani 83-78

RivieraBanca Basket Rimini-Moncada Energy Agrigento 72-79

HDL Nardò-Benacquista Assicurazioni Latina 76-71

Classifica GIRONE BIANCO

Moncada Energy Agrigento 10 5-2

RivieraBanca Basket Rimini 8 4-3

HDL Nardò 8 4-3

2B Control Trapani 6 3-4

Benacquista Assicurazioni Latina 6 3-4

Umana Chiusi 4 2-5

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE SALVEZZA (Posizioni 19-26) - Risultati 3^ giornata

Allianz Pazienza San Severo-Novipiù Monferrato Basket 80-91

Staff Mantova-Ferraroni Juvi Cremona 78-73

OraSì Ravenna-Kienergia Rieti 68-75

Caffè Mokambo Chieti-E Gap Stella Azzurra Roma 79-83

Classifica GIRONE SALVEZZA