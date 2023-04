Serie A2 fase a orologio, Forlì e Treviglio scappano via: Agrigento vola ai playoff

A due giornate dal termine della fase ad orologio si definisco in via, quasi, definitiva le gerarchie dei quattro gironi in cui sono "spacchettate" le compagini del Campionato di Serie A2 di basket maschile. Ecco cosa è successo nei match del fine settimana a cavallo tra il 22 e il 23 aprile.

Partiamo dal GIRONE GIALLO dove la Unieuro Forlì espugna il parquet della Vanoli Cremona e stacca la Pallacanestro Cantù battuta in casa dalla Giorgio Tesi Group Pistoia. Ma Forlì ha un avversario davvero ostico a cui tenere testa, la Gruppo Mascio Treviglio che batte in casa la Tramec Cento e resta agganciata alla compagine romagnola.

Più definita la situazione del GIRONE BLU dove la Reale Mutua Torino piazza un altro affondo, batte la Fortitudo Flats Service Bologna e si porta a più 4 sulla UEB Gesteco Cividale sconfitta dalla Urania Milano.

Stessa musica nel GIRONE BIANCO dove la Moncada Energy Agrigento batte l'Umana Chiusi e stacca matematicamente il biglietto per i playoff. E' bagarre, infine, nel GIRONE SALVEZZA dove Chieti si porta in testa ma con soli due punti di vantaggio su ben 6 squadre. La salvezza è ancora tutta da scrivere.

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE GIALLO (Posizioni 1-6) - Risultati 4^ giornata

Gruppo Mascio Treviglio-Tramec Cento 85-79

Acqua S.Bernardo Cantù-Giorgio Tesi Group Pistoia 68-70

Vanoli Basket Cremona-Unieuro Forlì 82-88

La Classifica del GIRONE GIALLO

Unieuro Forlì 12 6-2

Gruppo Mascio Treviglio 12 6-2

Vanoli Basket Cremona 8 4-4

Acqua S.Bernardo Cantù 8 4-4

Tramec Cento 4 2-6

Giorgio Tesi Group Pistoia 4 2-6

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE BLU (Posizioni 7-12) - Risultati 4^ giornata

Reale Mutua Torino-Fortitudo Flats Service Bologna 86-80

UCC Assigeco Piacenza-Apu Old Wild West Udine 81-88

Urania Milano-UEB Gesteco Cividale 89-85

La Classifica del GIRONE BLU

Reale Mutua Torino 14 7-1

UEB Gesteco Cividale 10 5-3

Urania Milano 10 5-3

Apu Old Wild West Udine 8 4-4

Fortitudo Flats Service Bologna 4 2-6

UCC Assigeco Piacenza 2 1-7



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE BIANCO (Posizioni 13-18) - Risultati 4^ giornata

Benacquista Assicurazioni Latina-RivieraBanca Basket Rimini 88-57

2B Control Trapani-HDL Nardò 79-75

Moncada Energy Agrigento-Umana Chiusi 90-83

La Classifica del GIRONE BIANCO

Moncada Energy Agrigento 12 6-2

2B Control Trapani 8 4-4

RivieraBanca Basket Rimini 8 4-4

Benacquista Assicurazioni Latina 8 4-4

HDL Nardò 8 4-4

Umana Chiusi 4 2-6



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE SALVEZZA (Posizioni 19-26) - Risultati 4^ giornata

E-Gap Stella Azzurra Roma-OraSì Ravenna 92-95 d. 1 t.s.

Ferraroni Juvi Cremona-Allianz Pazienza San Severo 88-77

Novipiù Monferrato Basket-Caffè Mokambo Chieti 67-72

Kienergia Rieti-Staff Mantova 79-76 d. 1 t.s.

La Classifica DEL GIRONE SALVEZZA