Serie A2 fase a orologio, Forlì fa il vuoto, Cantù riparte: Fortitudo Bologna sconfitta nel derby

Emozioni, emozioni ed ancora emozioni nella quinta giornata della fase ad orologio del Campionato di Serie A2 di basket maschile. Vediamo insieme tutto quello che è successo sui parquet dei quattro gironi.



Partiamo, ovviamente, dal GIRONE GIALLO, quello composto dalle squadre arrivate ai primi tre posti dei gironi della regular season. Continua la corsa solitaria della Unieuro Forlì che batte, anche, la Gruppo Mascio Treviglio e si piazza solitaria in vetta. Alle sua spalle rinviene la Pallacanestro Cantù, vittoriosa sul parquet di Cento, mente Pistoia supera Cremona.

Nel GIRONE BLU non conosce sosta la striscia positiva della Reale Mutua Torino che espugna, con autorevolezza, il fortino di Cividale. Resiste solo la Apu Udine, vittoriosa sull'Urania Milano, ma distante 6 punti. Nuova sconfitta per la Fortitudo Bologna superata in casa, nel supplementare, dalla UCC Assigeco Piacenza

Sorprese nel GIRONE BIANCO dove la HDL Nardò infligge una pesante sconfitta alla capolista Fortitudo Agrigento e lascia aperto uno spiraglio per la zona playoff.

Vittorie importanti in chiave salvezza, infine, nel GIRONE che assegna dal 13° al 18° posto per Stella Azzurra Roma, Staff Mantova, Ferraroni Juvi Cremona e Caffè Mokambo Chieti.

GIRONE GIALLO (Posizioni 1-6) - Risultati 5^ giornata (seconda di ritorno)

Tramec Cento-Acqua S.Bernardo Cantù 80-87

Giorgio Tesi Group Pistoia-Vanoli Basket Cremona 73-68

Unieuro Forlì-Gruppo Mascio Treviglio 79-61

La Classifica del GIRONE GIALLO

Unieuro Forlì 14 7-2

Gruppo Mascio Treviglio 12 6-3

Acqua S.Bernardo Cantù 10 5-4

Vanoli Basket Cremona 8 4-5

Giorgio Tesi Group Pistoia 6 3-6

Tramec Cento 4 2-7

GIRONE BLU (Posizioni 7-12) - Risultati 5^ giornata (seconda di ritorno)

UEB Gesteco Cividale-Reale Mutua Torino 78-82

Fortitudo Flats Service Bologna-UCC Assigeco Piacenza 76-84 d. 1 t.s.

Apu Old Wild West Udine-Urania Milano 102-84

La Classifica del GIRONE BLU

Reale Mutua Torino 16 8-1

Apu Old Wild West Udine 10 5-4

UEB Gesteco Cividale 10 5-4

Urania Milano 10 5-4

UCC Assigeco Piacenza 4 2-7

Fortitudo Flats Service Bologna 4 2-7

GIRONE BIANCO (Posizioni 13-18) - Risultati 5^ giornata (seconda di ritorno)

HDL Nardò-Moncada Energy Agrigento 107-78

Umana Chiusi-Benacquista Assicurazioni Latina 82-66

RivieraBanca Basket Rimini-2B Control Trapani 69-64

La Classifica del GIRONE BIANCO

Moncada Energy Agrigento 12 6-3

RivieraBanca Basket Rimini 10 5-4

HDL Nardò 10 5-4

2B Control Trapani 8 4-5

Benacquista Assicurazioni Latina 8 4-5

Umana Chiusi 6 3-6

GIRONE SALVEZZA (Posizioni 19-26) - Risultati 5^ giornata (prima di ritorno)

E-Gap Stella Azzurra Roma-Allianz Pazienza San Severo 95-77

Novipiù Monferrato Basket-Staff Mantova 98-102 d. 1 t.s.

Ferraroni Juvi Cremona-OraSì Ravenna 83-65

Kienergia Rieti-Caffè Mokambo Chieti 67-74

La Classifica del GIRONE SALVEZZA