Serie A2, Cantù vince a fatica: passo falso di Udine. I risultati della 11° giornata

Turno infrasettimanale per il Girone Verde ed il Girone Rosso del Campionato di Serie A2 di Pallacanestro. E turno, come sempre, pregno di sorprese, emozioni e colpi di scena.

Il principale è rappresentato dalla sconfitta subita dalla Apu Old Wild West Udine che cade, quasi a fil di sirena, sul parquet della UEB Gesteco Cividale e lascia subito la vetta della classifica del Girone Rosso. Vetta faticosamente conquistata solo tre giorni fa.

Ecco nel dettaglio tutto quello che è successo sui parquet.

Nel GIRONE VERDE prosegue la corsa in vetta della coppia composta da Vanoli Cremona e S.Bernardo Cantù. Ma mentre i primi si sbarazzano, con relativa facilità, della 2B Control Trapani i secondi hanno la meglio, a fatica, di una tenacissima Stella Azzurra Roma. E lo fanno solo dopo un tempo supplementare.

Alle loro spalle avanzano la Gruppo Mascio Treviglio e la Benacquista Assicurazioni Latina che superano la Novipiù Monferrato Basket e la Ferraroni Juvi Cremona.

Battuta di arresto per la Reale Mutua Torino che cede il passo, al PalaSojurner di Rieti, al cospetto di una Kienergia solida e convincente e sospinta da un Geist stellare.



Vittoria anche per la UCC Assigeco Piacenza in casa contro la Moncada Energy Agrigento.

Nel GIRONE VERDE, come accennato, si scompone la coppia in fuga. La Giorgio Tesi Group Pistoia fa il suo, superando in casa la Caffè Mokambo Chieti, e torna in vetta solitaria sopravanzando di due lunghezze Udine.

I friuliani, oltre a perdere la testa del girone, vengono agganciati al secondo posto da Unieuro Forlì e Tramec Cento che vincono i rispettivi confronti contro Umana Chiusi e Allianz Pazienza San Severo .

Battuta di arresto per la Fortitudo Kigili Bologna che perde, nel finale, il derby emiliano contro la Tassi Group Ferrara.

Completano il quadro le vittorie corsare di Staff Mantova e RivieraBanca Basket Rimini contro OraSì Ravenna e HDL Nardò

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2022-2023 - Risultati 11^ giornata

Vanoli Basket Cremona-2B Control Trapani 97-54

UCC Assigeco Piacenza-Moncada Energy Agrigento 102-82

Gruppo Mascio Treviglio-Novipiù Monferrato Basket 97-68

Benacquista Assicurazioni Latina-Ferraroni Juvi Cremona 84-81

Acqua S.Bernardo Cantù-E Gap Stella Azzurra Roma 87-83 supplementari

Kienergia Rieti-Reale Mutua Torino 86-81

Riposa: Urania Milano

LA CLASSIFICA:

Vanoli Basket Cremona 18 9-1

Acqua S.Bernardo Cantù 18 9-1

Gruppo Mascio Treviglio 14 7-3

Urania Milano 12 6-4

Reale Mutua Torino* 11 7-3

Benacquista Assicurazioni Latina 10 5-5

Moncada Energy Agrigento 10 5-6

UCC Assigeco Piacenza 8 4-6

Novipiù Monferrato Basket 8 4-6

Ferraroni Juvi Cremona 6 3-6

Kienergia Rieti 6 3-7

2B Control Trapani 6 3-7

E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0-10

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2022/23 - Risultati 11^ giornata

OraSì Ravenna-Staff Mantova 71-78

Tramec Cento-Allianz Pazienza San Severo 82-65

Unieuro Forlì-Umana Chiusi 86-76

Tassi Group Ferrara-Fortitudo Kigili Bologna 94-91

Giorgio Tesi Group Pistoia-Caffè Mokambo Chieti 67-61

HDL Nardò-RivieraBanca Basket Rimini 92-107

UEB Gesteco Cividale-Apu Old Wild West Udine 67-66

LA CLASSIFICA: