Serie A2, cadono Vanoli Cremona e Giorgio Tesi Pistoia. I risultati della 12° giornata

Sorprese a non finire nei match validi per la 12° giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 di Basket maschile. Cadono, all'unisono, le due capolista. La Vanoli Cremona, che solo lo scorso mercoledì aveva agganciato in testa la S.Bernardo Cantù, viene sconfitta nel finale dalla Gruppo Mascio Treviglio.

La Giorgio Tesi Group Pistoia cede al cospetto dalla Fortitudo Kigili Bologna ora in netta ascesa.

Delle due sconfitte approfittano, come detto, Cantù che nel GIRONE VERDE espugna in maniera netta il parquet della Reale Mutua Torino e, nel GIRONE ROSSO, la coppia composta da Unieuro Forlì e Tramec Cento vittoriose su Staff Mantova e Apu Udine (al secondo ko consecutivo)

Negli altri match dei due gironi da segnalare la bella vittoria della Novipiù Monferrato Basket sull'Urania Milano e della Allianz Pazienza San Severo sulla UEB Gesteco Cividale.

Ecco di seguito tutti i risultati e la nuova classifica di ogni girone.

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2022-2023 - Risultati 12^ giornata

2B Control Trapani-Benacquista Assicurazioni Latina 67-65

Reale Mutua Torino-Acqua S.Bernardo Cantù 71-90

Gruppo Mascio Treviglio-Vanoli Basket Cremona 64-61

Novipiù Monferrato Basket-Urania Milano 84-67

Ferraroni Juvi Cremona-UCC Assigeco Piacenza posticipata al 12/12/2022 20:30

E-Gap Stella Azzurra Roma-Kienergia Rieti rinviata al 17/01/2023 19:00

Riposa: Moncada Energy Agrigento

LA CLASSIFICA:

Acqua S.Bernardo Cantù 20 10-1

Vanoli Basket Cremona 18 9-2

Gruppo Mascio Treviglio 16 8-3

Urania Milano 12 6-5

Reale Mutua Torino* 11 7-4 TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE

Novipiù Monferrato Basket 10 5-6

Moncada Energy Agrigento 10 5-6

Benacquista Assicurazioni Latina 10 5-6

UCC Assigeco Piacenza 8 4-6*

2B Control Trapani 8 4-7

Ferraroni Juvi Cremona 6 3-6 *

Kienergia Rieti 6 3-7 *

E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0-10 *

* una partita in meno

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2022-2023 - Risultati 12^ giornata

Staff Mantova-Tramec Cento 66-81

Caffè Mokambo Chieti-HDL Nardò 88-98

RivieraBanca Basket Rimini-OraSì Ravenna 82-72

Fortitudo Kigili Bologna-Giorgio Tesi Group Pistoia 75-67

Allianz Pazienza San Severo-UEB Gesteco Cividale 55-53

Umana Chiusi-Tassi Group Ferrara 69-75

Apu Old Wild West Udine-Unieuro Forlì 81-92

LA CLASSIFICA