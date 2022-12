Serie A2, nel Girone Verde è fuga Cantù, nel Girone Rosso resiste il terzetto. I risultati della 14° giornata

Nei giorni a cavallo tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre, si sono disputati i match della 14° giornata, prima del girone di ritorno, del campionato di Serie A2 di basket maschile. Ecco tutto quello che è successo nel Girone Verde e nel Girone Rosso.

Partiamo dal GIRONE VERDE dove, complice una nuova sconfitta della Vanoli Cremona, scatta la prima vera fuga di stagione. A fuggire via con passo deciso è, ovviamente, l'Acqua S.Bernardo Cantù che regola l'Urania Milano e crea un solco di +4 verso le inseguitrici.

Alle spalle della battistrada sale decisa la Reale Mutua Torino che espugna il parquet della Stella Azzurra Roma e si piazza al quarto posto e con tre punti di penalizzazione.

In coda vittoria importante per la Ferraroni Juvi Cremona sulla Kienergia Rieti. Successi anche per Moncada Energy Agrigento e Benacquista Assicurazioni Latina.

Nel GIRONE ROSSO resiste il terzetto di testa composto da Unieuro Forlì, Tramec Cento e Giorgio Tesi Group Pistoia tutte vincenti nei rispettivi confronti con Staff Mantova, Fortitudo Kigili Bologna e OraSì Ravenna.

Di particolare rilievo l'impresa della Tramec che espugnando il parquet della Fortitudo la spinge in basso nella graduatoria.

Vittorie anche per Apu Old Wild West Udine, HDL Nardò, RivieraBanca Basket Rimini e Caffè Mokambo Chieti.

Si torna in campo il 28 ed il 29 dicembre per i quarti di finale della Coppa Italia, il campionato, di contro riprende la sua corsa il 4 gennaio.

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2022-2023 - Risultati 14^ giornata

E-Gap Stella Azzurra Roma-Reale Mutua Torino 82-93

Benacquista Assicurazioni Latina-Novipiù Monferrato Basket 93-86

Moncada Energy Agrigento-2B Control Trapani 76-61

UCC Assigeco Piacenza-Vanoli Basket Cremona 85-66

Acqua S.Bernardo Cantù-Urania Milano 79-61

Ferraroni Juvi Cremona-Kienergia Rieti 74-72

Riposa: Gruppo Mascio Treviglio

La Classifica: Acqua S.Bernardo Cantù 24 12-1 Vanoli Basket Cremona 20 10-3 Gruppo Mascio Treviglio 18 9-3 Reale Mutua Torino* 15 9-4 UCC Assigeco Piacenza 14 7-6 Moncada Energy Agrigento 14 7-6 Benacquista Assicurazioni Latina 12 6-7 Urania Milano 12 6-7 Novipiù Monferrato Basket 10 5-8 2B Control Trapani 8 4-9 Ferraroni Juvi Cremona 8 4-9 Kienergia Rieti 6 3-9 E-Gap Stella Azzurra Roma 2 1-11 *Reale Mutua Torino 3 punti di penalizzazione

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2022-2023 - Risultati 14^ giornata

Apu Old Wild West Udine-Tassi Group Ferrara 97-71

Fortitudo Kigili Bologna-Tramec Cento 73-82

Umana Chiusi-HDL Nardò 76-89

RivieraBanca Basket Rimini-Allianz Pazienza San Severo 89-88

Giorgio Tesi Group Pistoia-OraSì Ravenna 86-65

Staff Mantova-Unieuro Forlì 74-82

Caffè Mokambo Chieti-UEB Gesteco Cividale 79-66

La Classifica: Unieuro Forlì 22 11-3 Tramec Cento 22 11-3 Giorgio Tesi Group Pistoia 22 11-3 Apu Old Wild West Udine 18 9-5 HDL Nardò 16 8-6 Tassi Group Ferrara 14 7-7 UEB Gesteco Cividale 14 7-7 Fortitudo Kigili Bologna 14 7-7 RivieraBanca Basket Rimini 12 6-8 Allianz Pazienza San Severo 10 5-9 Umana Chiusi 10 5-9 Staff Mantova 10 5-9 Caffè Mokambo Chieti 6 3-11 OraSì Ravenna 6 3-11

1 - VANOLI CREMONA - GIORGIO TESI GROUP PISTOIA Mercoledì 28 dicembre, ore 20.45, PalaRadi, Cremona

2 - ACQUA S.BERNARDO CANTÙ - OLD WILD WEST UDINE Giovedì 29 dicembre, ore 20.45, PalaFitLine, Desio

3 - TRAMEC CENTO - GRUPPO MASCIO TREVIGLIO Giovedì 29 dicembre, ore 20.45, Milwaukee Dinelli Arena, Cento

4 - UNIEURO FORLÌ - REALE MUTUA TORINO Giovedì 12 gennaio, ore 20.30, Unieuro Arena, Forlì

Le squadre vincenti accedono alla Final Four dell'11 e 12 marzo 2023. Gli abbinamenti del tabellone saranno: - vincente 2 - vincente 3 - vincente 1 - vincente 4