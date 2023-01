Serie A2, Cantù liquida Cremona, Pistoia batte Forlì e scappa via. I risultati della 16° giornata

L'Acqua S.Bernardo Cantù regola la Vanoli Cremona e va a +6, la Giorgio Tesi Group Pistoia supera la Unieuro Forlì e, complice la sconfitta della Tramec Cento contro la RivieraBanca Rimini, torna in testa in solitaria.

Sono questi, in sintesi, i principali verdetti della 16° giornata del campionato di Serie A2 di basket maschile. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Nel GIRONE VERDE, detto della fuga dei ragazzi di Meo Sacchetti, da segnalare la netta risalita dalla Reale Mutua Torino, alla terza vittoria consecutiva, ed ora virtualmente seconda a pari punti con la Gruppo Mascio Treviglio, che espugna il parquet della Benacquista Assicurazioni Latina, e della Vanoli Cremona.

La squadra torinese deve però pagare dazio alla penalizzazione di tre punti subita ad inizio stagione. Da segnalare le belle vittorie della 2B Control Trapani, della Ferraroni Juvi Cremona e della Moncada Energy Agrigento.

Nel GIRONE ROSSO, alle spalle del terzetto di testa, sale, con forza, la Fortitudo Kigili Bologna che supera in casa la Allianz Pazienza San Severo e, in coppia con la UEB Gesteco Cividale, vittoriosa sulla OraSì Ravenna, tallona la Apu Old Wild West Udine che supera in casa l'Umana Chiusi.

Completano il quadro le vittorie di Staff Mantova e Tassi Group Ferrara contro HDL Nardò e Caffè Mokambo Chieti

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2022-2023 - Risultati 16^ giornata

2B Control Trapani-Novipiù Monferrato Basket 77-73

Acqua S.Bernardo Cantù-Vanoli Basket Cremona 68-58

UCC Assigeco Piacenza-Reale Mutua Torino 82-84

Benacquista Assicurazioni Latina-Gruppo Mascio Treviglio 70-80

Ferraroni Juvi Cremona-Urania Milano 91-90 d. 1 t.s.

Moncada Energy Agrigento-Kienergia Rieti 93-68

Riposa: E-Gap Stella Azzurra Roma

Classifica: Acqua S.Bernardo Cantù 28 14-1 Gruppo Mascio Treviglio 22 11-3 Vanoli Basket Cremona 22 11-4 Reale Mutua Torino* 19 11-4 UCC Assigeco Piacenza 16 8-7 Moncada Energy Agrigento 16 8-7 Urania Milano 14 7-8 Benacquista Assicurazioni Latina 12 6-9 2B Control Trapani 10 5-9 Ferraroni Juvi Cremona 10 5-10 Novipiù Monferrato Basket 10 5-10 Kienergia Rieti 6 3-11 E-Gap Stella Azzurra Roma 2 1-12



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2022-2023 - Risultati 16^ giornata

Staff Mantova-HDL Nardò 95-84

Giorgio Tesi Group Pistoia-Unieuro Forlì 74-62

RivieraBanca Basket Rimini-Tramec Cento 87-80

OraSì Ravenna-UEB Gesteco Cividale 50-65

Caffè Mokambo Chieti-Tassi Group Ferrara 71-76

Fortitudo Kigili Bologna-Allianz Pazienza San Severo 92-72

Apu Old Wild West Udine-Umana Chiusi 73-70

La Classifica: Giorgio Tesi Group Pistoia 26 13-3 Unieuro Forlì 24 12-4 Tramec Cento 24 12-4 Apu Old Wild West Udine 22 11-5 UEB Gesteco Cividale 18 9-7 Fortitudo Kigili Bologna 18 9-7 HDL Nardò 16 8-8 Tassi Group Ferrara 16 8-8 RivieraBanca Basket Rimini 14 7-9 Staff Mantova 12 6-10 Allianz Pazienza San Severo 10 5-11 Umana Chiusi 10 5-11 OraSì Ravenna 8 4-12 Caffè Mokambo Chieti 6 3-13