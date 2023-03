Serie A2, Torino si avvicina alla vetta: Forlì sempre più sola. I risultati della 24° giornata

La terzultima giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 Old Wild West di basket riserva, come sempre, match intensi, emozioni a non finire e sorprese. Vediamole nel dettaglio.

Partiamo dal GIRONE VERDE dove la Acqua S.Bernardo Cantù conserva la vetta superando, a domicilio, la Stella Azzurra Roma. Tiene il passo, ma con una gara in più disputata, la Vanoli Cremona che vince nettamente sul parquet della 2B Control Trapani.

Torna a salire la Reale Mutua Torino che supera la Kienergia Rieti e si porta virtualmente al terzo posto raggiungendo la Gruppo Mascio Treviglio sconfitta dalla Novipiù Monferrato Basket. Completano il quadro le vittorie, pesanti, di Benacquista Assicurazioni Latina in casa della Ferraroni Juvi Cremona e Moncada Energy Agrigento sulla UCC Assigeco Piacenza.

Nel GIRONE VERDE si disputa la prima giornata dopo il ritiro, per fallimento economico, della Kleb Ferrara. Per l'occasione è la Fortitudo Bologna a dover osservare il turno di riposo. Ma il cartellone non per questo lesina spettacolo.

I risultati sono tutti, o quasi, sono secondo copione con le vittorie delle prime quattro della classe Unieuro Forlì, Tramec Cento, Giorgio Tesi Group Pistoia e Apu Old Wild West Udine. Di particolare peso quella della Apu sulla UEB Gesteco Cividale. Vittorie anche per OraSì Ravenna e RivieraBanca Basket Rimini

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2022/23 - Risultati 24^ giornata

E-Gap Stella Azzurra Roma-Acqua S.Bernardo Cantù 71-85

Ferraroni Juvi Cremona-Benacquista Assicurazioni Latina 69-70

Moncada Energy Agrigento-UCC Assigeco Piacenza 101-85

Novipiù Monferrato Basket-Gruppo Mascio Treviglio 81-72

2B Control Trapani-Vanoli Basket Cremona 64-78

Reale Mutua Torino-Kienergia Rieti 89-85

Riposa: Urania Milano

LA CLASSIFICA DEL GIRONE VERDE

Acqua S.Bernardo Cantù 36 18-4 Vanoli Basket Cremona 36 18-5 Gruppo Mascio Treviglio 32 16-6 Reale Mutua Torino* 29 16-5 Urania Milano 24 12-10 UCC Assigeco Piacenza 22 11-11 Moncada Energy Agrigento 22 11-11 Benacquista Assicurazioni Latina 16 8-13 2B Control Trapani 16 8-14 Ferraroni Juvi Cremona 12 6-15 Novipiù Monferrato Basket 12 6-15 E-Gap Stella Azzurra Roma 12 6-16 Kienergia Rieti 10 5-16 *Reale Mutua Torino 3 punti di penalizzazione

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2022/23 - Risultati 24^ giornata

Allianz Pazienza San Severo-Tramec Cento 60-77

Staff Mantova-OraSì Ravenna 69-72

Umana Chiusi-Unieuro Forlì 70-73

Caffè Mokambo Chieti-Giorgio Tesi Group Pistoia 59-76

Apu Old Wild West Udine-UEB Gesteco Cividale 73-66

RivieraBanca Basket Rimini-HDL Nardò 86-78

Riposa: Fortitudo Flats Service Bologna (a seguito del ritiro dal campionato della Tassi Group Ferrara)

LA CLASSIFICA DEL GIRONE ROSSO

Unieuro Forlì 38 19-3 Tramec Cento 32 16-5 Giorgio Tesi Group Pistoia 32 16-5 Apu Old Wild West Udine 26 13-9 UEB Gesteco Cividale 22 11-10 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11-11 RivieraBanca Basket Rimini 20 10-11 HDL Nardò 18 9-13 Umana Chiusi 18 9-14 Staff Mantova 16 8-15 Caffè Mokambo Chieti 14 7-15 OraSì Ravenna 14 7-15 Allianz Pazienza San Severo 12 6-16