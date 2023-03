Serie A2, Cantù torna in vetta: Forlì fa il vuoto. I risultati della 25° giornata

La Serie A2 di basket maschile, LNP, torna a giocare dopo la spettacolo della Final Four di Coppa Italia di Busto Arsizio. E torna a giocare con i caldissimi match del penultimo turno della Regular Season. Ecco tutto quello che è successo.

Partiamo dal GIRONE VERDE dopo la Acqua S.Bernardo Cantù regola, nettamente, la Reale Mutua Torino, 97-71 il finale e, complice il ko all'overtime della Vanoli Cremona, in casa con la Gruppo Mascio Treviglio, si riporta in testa in solitaria.

Detto dello stop di Torino e dell'impresa di Treviglio restano da segnalare le belle vittorie di Urania Milano, 2B Control Trapani e UCC Assigeco Piacenza. Rinviato a data da destinarsi per mancanza di corrente all'impianto del match tra Kienergia Rieti ed E Gap Stella Azzurra Roma,

Nel GIRONE ROSSO riparte di slancio la Unieuro Forlì che contro l'Apu Old Wild West Udine centra la vittoria numero 20 in stagione. Brutta sconfitta casalinga per la Tramec Cento, superata nettamente da Staff Mantova, mentre la Fortitudo Flats Service Bologna dà grosso filo da torcere alla Giorgio Tesi Group Pistoia che vince solo nell'overtime.

Completano il quadro le vittorie di RivieraBanca Basket Rimini nel derby con Ravenna, della HDL Nardò sulla Caffè Mokambo Chieti e della Allianz Pazienza San Severo in casa della UEB Gesteco Cividale

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2022/23 - Risultati 25^ giornata

Urania Milano-Novipiù Monferrato Basket 75-67

Acqua S.Bernardo Cantù-Reale Mutua Torino 97-71

Benacquista Assicurazioni Latina-2B Control Trapani 72-85

Vanoli Basket Cremona-Gruppo Mascio Treviglio 87-89 d. 2 t.s.

UCC Assigeco Piacenza-Ferraroni Juvi Cremona 92-75

Kienergia Rieti-E Gap Stella Azzurra Roma rinviata a data da destinarsi

Riposa: Moncada Energy Agrigento

LA CLASSIFICA

Acqua S.Bernardo Cantù 38 19-4 Vanoli Basket Cremona 36 18-6 Gruppo Mascio Treviglio 34 17-6 Reale Mutua Torino* 29 16-7 Urania Milano 26 13-10 UCC Assigeco Piacenza 24 12-11 Moncada Energy Agrigento 24 12-11 2B Control Trapani 18 9-14 Benacquista Assicurazioni Latina 18 9-14 Novipiù Monferrato Basket 14 7-16 E-Gap Stella Azzurra Roma 12 6-16 Ferraroni Juvi Cremona 12 6-17 Kienergia Rieti 10 5-17 *Reale Mutua Torino 3 punti di penalizzazione

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2022/23 - Risultati 25^ giornata

OraSì Ravenna-RivieraBanca Basket Rimini 76-78

Unieuro Forlì-Apu Old Wild West Udine 81-70

Giorgio Tesi Group Pistoia-Fortitudo Flats Service Bologna 86-78 d. 1 t.s.

HDL Nardò-Caffè Mokambo Chieti 83-73

Tramec Cento-Staff Mantova 59-77

UEB Gesteco Cividale-Allianz Pazienza San Severo 83-85

Riposa: Umana Chiusi

LA CLASSIFICA

Unieuro Forlì 40 20-3 Giorgio Tesi Group Pistoia 34 17-5 Tramec Cento 32 16-6 Apu Old Wild West Udine 26 13-10 UEB Gesteco Cividale 24 12-11 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11-12 RivieraBanca Basket Rimini 22 11-12 HDL Nardò 20 10-13 Umana Chiusi 18 9-14 Staff Mantova 18 9-15 OraSì Ravenna 14 7-16 Caffè Mokambo Chieti 14 7-16 Allianz Pazienza San Severo 14 7-16