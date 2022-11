Serie A2, Pistoia espugna Udine e vola in vetta: botta e risposta tra Cantù e Cremona

Emozioni e colpi di scena a non finire nell'ottavo turno del girone di andata della Regular Season della Serie A2 di Basket maschile. Vediamo nel dettaglio cosa è successo sui vari parquet del secondo campionato nazionale.

Partiamo dal GIRONE VERDE dove prosegue il botta e risposta a distanza tra Acqua S.Bernardo Cantù e Vanoli Basket Cremona. Entrambe le compagini lombarde hanno vinto in trasferta, rispettivamente contro Novipiù Monferrato e Urania Milano.

Ad oggi Cantù mantiene la vetta del Girone con 14 punti punti, 7 vittorie ed una sconfitta, Cremona insegue a 12 ma con un match da recuperare. Alla loro spalle tiene il passo la Gruppo Mascio Treviglio che supera a domicilio la Ferraroni Juvi Cremona.

In coda bella vittoria della Benacquista Assicurazioni Latina che supera a domicilio la UCC Assigeco Piacenza. Singolare quanto accaduto a Trapani dove il match viene interrotto al 32° sul 62-52.

Il motivo una schiacciata, troppo veemente, di Marco Timperi che danneggia il canestro. Ferro piegato, difficoltà nella sostituzione, e gara chiusa anzitempo. All’orizzonte, lo 0 a 20 a tavolino.

Completa il quadro di giornata la vittoria della Moncada Energy Agrigento contro la E Gap Stella Azzurra Roma, ancora ferma a zero vittorie.

Nel GIRONE ROSSO tiene banco l'impresa della Giorgio Tesi Group Pistoia che supera a domicilio la Apu Old Wild West Udine con un netto 54-73 e, complice la contemporanea sconfitta della Tramec Cento, superata in casa dalla HDL Nardò, vola solitaria in testa alla graduatoria.

Alle spalle del terzetto di testa avanza, con passo deciso, la UEB Gesteco Cividale che espugna il parquet della Unieuro Forlì e la raggiunge a quota 10 in condominio con la Fortitudo Kigili Bologna che ha superato, non senza difficoltà, la Caffè Mokambo Chieti

Nel resto dei match di giornata vittorie per l'Umana Chiusi contro l'OraSì Ravenna, dell'Allianz Pazienza San Severo contro la Tassi Group Ferrara, dopo un tempo supplementare, e della RivieraBanca Basket Rimini contro la Staff Mantova.

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 8° giornata

Urania Milano-Vanoli Basket Cremona 59-88

2B Control Trapani-Kienergia Rieti sospesa al 32° sul 62-52 per guasto alle strutture

UCC Assigeco Piacenza-Benacquista Assicurazioni Latina 76-87

Ferraroni Juvi Cremona-Gruppo Mascio Treviglio 66-78

Moncada Energy Agrigento-E Gap Stella Azzurra Roma 91-63

Novipiù Monferrato Basket-Acqua S.Bernardo Cantù 65-77

Riposa: Reale Mutua Torino

Classifica

Acqua S.Bernardo Cantù 14 7-1

Vanoli Basket Cremona 12 6-1

Gruppo Mascio Treviglio 10 5-2

Novipiù Monferrato Basket 8 4-3

Urania Milano 8 4-4

Moncada Energy Agrigento 8 4-4

Reale Mutua Torino* 7 5-2 (penalizzato di 3 punti)

Benacquista Assicurazioni Latina 6 3-4

UCC Assigeco Piacenza 6 3-5

Ferraroni Juvi Cremona 4 2-4

2B Control Trapani 4 2-4

Kienergia Rieti 2 1-5

E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0-7

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 8° giornata

Umana Chiusi-OraSì Ravenna 88-76

Allianz Pazienza San Severo-Tassi Group Ferrara 89-81 dopo 1 supplementare

Fortitudo Kigili Bologna-Caffè Mokambo Chieti 90-83

Apu Old Wild West Udine-Giorgio Tesi Group Pistoia 54-73

Tramec Cento-HDL Nardò 72-84

RivieraBanca Basket Rimini-Staff Mantova 79-72

Unieuro Forlì-UEB Gesteco Cividale 53-56

Classifica