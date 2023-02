Serie A2, Cantù cade ancora: Fortitudo Bologna corsara. I risultati della 20° giornata

Ancora bagarre, ancora sorprese nelle gare valide per il 20° turno della Regular Season del Campionato di Serie A2 di basket maschile Lega Nazionale Pallacanestro. Ecco cosa è successo.

Partiamo dal "turbolento" GIRONE VERDE dove la capolista Acqua S.Bernardo Cantù cade per la seconda volta. Oggi per mano della combattiva Energy Agrigento che in un Pala Moncada colmo all'inverosimile vince per 79-74.

Ne approfittano subito la Gruppo Mascio Treviglio e la Vanoli Basket Cremona che battono, a domicilio, l'Urania Milano e i cugini della Ferraroni Juvi portandosi a due sole lunghezze dalla vetta.

Alle loro spalle emerge, con tutta la sua forza, la Reale Mutua Torino, capolista virtuale del torneo, che centra contro la Benacquista Assicurazioni Latina l'ottava vittoria consecutiva.

Completano il quadro la vittoria, pesantissima, della Kienergia Rieti sul parquet della UCC Assigeco Piacenza e quella della 2B Control Trapani, in casa, contro la E-Gap Stella Azzurra Roma.

Tutto secondo pronostico, invece, nel GIRONE ROSSO, dove le battistrada Unieuro Forlì, Tramec Cento e Giorgio Tesi Group Pistoia continuano la marcia appaiato vincendo i rispettivi incontri contro Tassi Group Ferrara, OraSì Ravenna e Allianz Pazienza San Severo.

Riparte la Old Wild West Udine, netta vittoria sulla Staff Mantova, mentre la Fortitudo Flats Service Bologna torna al successo fuori dal parquet amico superando al termine di un match combattutissimo la RivieraBanca Basket Rimini.

Completano il quadro la vittoria della HDL Nardò sulla UEB Gesteco Cividale e quella della Caffè Mokambo Chieti sul campo dell'Umana Chiusi

Serie A2 Old Wild West 2022-2023 - GIRONE VERDE Risultati 20° Giornata

Urania Milano - Gruppo Mascio Treviglio 72 - 84

Moncada Energy Agrigento - Acqua S.Bernardo Cantù 79 - 74

Ferraroni Juvi Cremona - Vanoli Basket Cremona 63 - 82

2B Control Trapani - E-Gap Stella Azzurra Roma 73 - 69

UCC Assigeco Piacenza - Kienergia Rieti 66 - 80

Reale Mutua Torino - Benacquista Assicurazioni Latina 80 - 66

Riposa: Novipiù Monferrato Basket

LA CLASSIFICA DEL GIRONE VERDE: Acqua S.Bernardo Cantù 30 15-4 Gruppo Mascio Treviglio 28 14-4 Vanoli Basket Cremona 28 14-5 Reale Mutua Torino* 27 15-4 Urania Milano 20 10-8 Moncada Energy Agrigento 20 10-9 UCC Assigeco Piacenza 18 9-9 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7-11 2B Control Trapani 12 6-12 Ferraroni Juvi Cremona 10 5-13 E-Gap Stella Azzurra Roma 10 5-13 Novipiù Monferrato Basket 10 5-13 Kienergia Rieti 10 5-13

*3 punti di penalizzazione

Serie A2 Old Wild West 2022-2023 - GIRONE ROSSO Risultati 20° Giornata

Apu Old Wild West Udine - Staff Mantova 73 - 65

Allianz Pazienza San Severo - Giorgio Tesi Group Pistoia 56 - 85

Umana Chiusi - Caffè Mokambo Chieti 59 - 73

HDL Nardò - UEB Gesteco Cividale 91 - 86

Unieuro Forlì - Tassi Group Ferrara 97 - 89

Tramec Cento - OraSì Ravenna 80 - 56

RivieraBanca Basket Rimini - Fortitudo Flats Service Bologna 81 - 83

LA CLASSIFICA DEL GIRONE VERDE: Unieuro Forlì 32 16-4 Tramec Cento 32 16-4 Giorgio Tesi Group Pistoia 32 16-4 Apu Old Wild West Udine 26 13-7 UEB Gesteco Cividale 22 11-9 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11-9 RivieraBanca Basket Rimini 18 10-10 HDL Nardò 18 9-11 Tassi Group Ferrara 16 8-12 Umana Chiusi 14 7-13 Staff Mantova 14 7-13 OraSì Ravenna 12 6-14 Allianz Pazienza San Severo 12 6-14 Caffè Mokambo Chieti 10 5-15