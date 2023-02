Serie A2, cade Cento, Cantù riparte: Fortitudo Bologna nuovo k.o. I risultati della 21° giornata

Emozioni e sorprese, come sempre del resto, nei match validi per la 21° giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 di basket maschile. Ecco i dettagli.

Partiamo dal GIRONE ROSSO dove si sostanzia la grande sorpresa di giornata con l'HDL Nardò cha manda al tappeto la capolista Tramec Cento. Mattatore di serata Russ Smith che mette a referto 32 punti. Del ko di Cento approfittano subito Unieuro Forlì e Giorgio Tesi Group Pistoia che superano rispettivamente UEB Gesteco Cividale e Apu Old Wild West Udine avviando la fuga.

Nuovo k.o. per la Fortitudo Flats Service Bologna, il decimo in stagione, in casa dell'ultima della classe, la Caffè Mokambo Chieti. Decisiva una tripla doppia,10 punti, 12 rimbalzi, 11 assist di Terrence Roderick.

Completano il quadro del raggruppamento le vittorie di OraSì Ravenna, RivieraBanca Basket Rimini e Allianz Pazienza San Severo.

Nel GIRONE VERDE riprende la marcia la Acqua S.Bernardo Cantù che liquida, senza troppi patemi, la Novipiù Monferrato Basket. Alle sue spalle tengono il passo Vanoli Basket Cremona e Gruppo Mascio Treviglio che superano in casa Urania Milano e Ferraroni Juvi Cremona.

Vittoria decisiva in chiave salvezza della 2B Control Trapani che espugna il PalaSojurner di Rieti inguiando, e non poco, la Kienergia. Nei guai anche la Benacquista Assicurazioni Latina che perde in casa con la UCC Assigeco Piacenza ed entra nel vortice della lotta salvezza. Lotta salvezza nella quale spicca la bella vittoria della Stella Azzurra Roma sulla Moncada Energy Agrigento.

Serie A2 Old Wild West 2022-2023 - GIRONE VERDE Risultati 21° Giornata

Benacquista Assicurazioni Latina-UCC Assigeco Piacenza 66 - 75

Kienergia Rieti-2B Control Trapani 67 - 75

Acqua S.Bernardo Cantù-Novipiù Monferrato Basket 86 - 66

Vanoli Basket Cremona-Urania Milano 86 - 73

Gruppo Mascio Treviglio-Ferraroni Juvi Cremona 81 - 78

E-Gap Stella Azzurra Roma-Moncada Energy Agrigento 76-63

Riposa: Reale Mutua Torino

LA CLASSIFICA DEL GIRONE VERDE: Acqua S.Bernardo Cantù 32 16-4 Gruppo Mascio Treviglio 30 15-4 Vanoli Basket Cremona 30 15-5 Reale Mutua Torino* 27 15-4 Urania Milano 20 10-10 UCC Assigeco Piacenza 20 10-10 Moncada Energy Agrigento 20 10-10 2B Control Trapani 14 7-12 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7-12 E-Gap Stella Azzurra Roma 12 6-13 Ferraroni Juvi Cremona 10 5-14 Kienergia Rieti 10 5-14 Novipiù Monferrato Basket 10 5-14

Serie A2 Old Wild West 2022-2023 - GIRONE ROSSO Risultati 21° Giornata

UEB Gesteco Cividale-Unieuro Forlì 73 - 77

HDL Nardò-Tramec Cento 100 - 86

OraSì Ravenna-Umana Chiusi 67 - 64

Staff Mantova-RivieraBanca Basket Rimini 72 - 79

Tassi Group Ferrara-Allianz Pazienza San Severo 69 - 73

Caffè Mokambo Chieti-Fortitudo Flats Service Bologna 58 - 57

Giorgio Tesi Group Pistoia-Apu Old Wild West Udine 92 - 74

LA CLASSIFICA DEL GIRONE ROSSO: Giorgio Tesi Group Pistoia 34 17-4 Unieuro Forlì 34 17-4 Tramec Cento 32 16-5 Apu Old Wild West Udine 26 13-8 UEB Gesteco Cividale 22 11-10 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11-10 RivieraBanca Basket Rimini 20 10-11 HDL Nardò 20 10-11 Tassi Group Ferrara 16 8-13 Umana Chiusi 14 7-14 OraSì Ravenna 14 7-14 Staff Mantova 14 7-14 Allianz Pazienza San Severo 14 7-14 Caffè Mokambo Chieti 12 6-15