Serie A2, Forlì espugna Cento e scappa via: Cremona aggancia Cantù. I risultati della 22° giornata

A quattro giornate dalla fine della Regular Season del Campionato di Serie A2 di basket maschile arriva la rivoluzione. Non ci sono altri termini per definire quello che è successo alla testa del GIRONE VERDE e del GIRONE ROSSO.

Partiamo dal GIRONE ROSSO dove lo scontro al vertice tra Tramec Cento e Unieuro Forlì finisce con un chiaro 58-69 per gli ospiti. Ospiti che approfittano del contemporaneo passo falso della Giorgio Tesi Group Pistoia contro l'Umana Chiusi e svettano solitari alla testa della classifica.

Alle loro spalle è bagarre con Udine e Cividale che vincono i rispettivi confronti ed accorciano la distanza dal terzetto di testa. Male la Fortitudo Bologna che in casa, contro la Staff Mantova, incappa nella sconfitta numero 11 in stagione.

Completano il quadro le vittorie di San Savero su Nardò e di Rimini su Chieti.

Situazione fluida anche nel GIRONE VERDE dove la Vanoli Cremona aggancia, per la prima volta in stagione, la Acqua S.Bernardo Cantù. Va detto però che i ragazzi di Sacchetti osservavano un turno di riposo. La statistica dice ancora Cantù ma ora con una pressione in più.

Nel resto del tabellone in campo solo sei squadre, i match Moncada Energy Agrigento-Reale Mutua Torino e Benacquista Assicurazioni Latina-Kienergia Rieti sono stati rinviati. Spicca il brutto ko esterno della Gruppo Mascio Treviglio sconfitta della UCC Assigeco Piacenza.

Vittorie per l'Urania Milano sulla Stella Azzurra Roma e della Ferraroni Juvi Cremona sul parquet della 2B Control Trapani

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2022/23 - Risultati 22^ giornata

Urania Milano-E Gap Stella Azzurra Roma 79-77

2B Control Trapani-Ferraroni Juvi Cremona 69-85

Novipiù Monferrato Basket-Vanoli Basket Cremona 59-67

UCC Assigeco Piacenza-Gruppo Mascio Treviglio 76-68

Moncada Energy Agrigento-Reale Mutua Torino rinviata al 15/03/2023

Benacquista Assicurazioni Latina-Kienergia Rieti rinviata a data da destinarsi

Riposa: Acqua S.Bernardo Cantù

LA CLASSIFICA DEL GIRONE VERDE:

Acqua S.Bernardo Cantù 32 16-4 Vanoli Basket Cremona 32 16-5 Gruppo Mascio Treviglio 30 15-5 Reale Mutua Torino* 27 15-4 Urania Milano 22 11-10 UCC Assigeco Piacenza 22 11-10 Moncada Energy Agrigento 20 10-10 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7-12 2B Control Trapani 14 7-13 Ferraroni Juvi Cremona 12 6-14 E-Gap Stella Azzurra Roma 12 6-14 Kienergia Rieti 10 5-14 Novipiù Monferrato Basket 10 5-15

*3 punti di penalizzazione

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2022/23 - Risultati 22^ giornata

Apu Old Wild West Udine-OraSì Ravenna 73-62

Tassi Group Ferrara-UEB Gesteco Cividale 65-71

Allianz Pazienza San Severo-HDL Nardò 78-74

Fortitudo Flats Service Bologna-Staff Mantova 73-77

Umana Chiusi-Giorgio Tesi Group Pistoia 79-62

RivieraBanca Basket Rimini-Caffè Mokambo Chieti 76-57

Tramec Cento-Unieuro Forlì 58-69

LA CLASSIFICA DEL GIRONE ROSSO:

Unieuro Forlì 36 18-4 Giorgio Tesi Group Pistoia 34 17-5 Tramec Cento 32 16-6 Apu Old Wild West Udine 28 14-8 UEB Gesteco Cividale 24 12-10 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11-11 RivieraBanca Basket Rimini 22 11-11 HDL Nardò 20 10-12 Allianz Pazienza San Severo 16 8-14 Umana Chiusi 16 8-14 Tassi Group Ferrara 16 8-14 Staff Mantova 16 8-14 OraSì Ravenna 14 7-15 Caffè Mokambo Chieti 12 6-16