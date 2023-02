Serie A2, Vanoli Cremona in vetta: Unieuro Forlì in fuga. I risultati della 23° giornata

Cartellone a scarto ridotto quello della 23° Giornata del Campionato di Serie A2 di basket maschile. All'appello mancano due match del Girone Verde e due del Girone Rosso. Ma non per questo sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Vediamoli nel dettaglio.

Nel GIRONE VERDE la Vanoli Cremona approfitta del posticipo del match della Acqua S.Bernardo Cantù con la Benacquista Assicurazioni Latina, in programma lunedì 27, e per una notte vola in testa alla graduatoria in solitaria.

Tutto merito della bella affermazioni contro la Stella Azzurra Roma. Alle loro spalle avanza la Gruppo Mascio Treviglio che supera la Moncada Energy Agrigento al termine di un match intenso. Rallenta la Reale Mutua Torino che torna a perdere dopo otto vittorie consecutive. Vittoria importante anche per l'Urania Milano.

Nel GIRONE ROSSO va in fuga l'Unieuro Forlì che batte l'Allianz Pazienza San Severo e, approfittando del rinvio dello scontro diretto tra le inseguitrici, Giorgio Tesi Group Pistoia-Tramec Cento vola a +4.

Nuova sconfitta, la terza consecutiva, per la Fortitudo Flats Service Bologna battuta nel derby dalla OraSi Ravenna. Completano il quadro le vittorie di Staff Mantova, Tassi Group Ferrara e Caffè Mokambo Chieti

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2022/23 - Risultati 23^ giornata

Reale Mutua Torino-2B Control Trapani 94-96

Kienergia Rieti-Urania Milano 64-75

Vanoli Basket Cremona-E Gap Stella Azzurra Roma 90-63

Gruppo Mascio Treviglio-Moncada Energy Agrigento 86-82

Acqua S.Bernardo Cantù-Benacquista Assicurazioni Latina posticipata al 27/02/2023 20:30

Ferraroni Juvi Cremona-Novipiù Monferrato Basket rinviata all'11/03/2023 20:30

Riposa: UCC Assigeco Piacenza

LA CLASSIFICA

Vanoli Basket Cremona 34 17-5 Acqua S.Bernardo Cantù 32 16-4 Gruppo Mascio Treviglio 32 16-5 Reale Mutua Torino* 27 15-5 Urania Milano 24 12-10 UCC Assigeco Piacenza 22 11-10 Moncada Energy Agrigento 20 10-11 2B Control Trapani 16 8-13 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7-12 Ferraroni Juvi Cremona 12 6-14 E-Gap Stella Azzurra Roma 12 6-15 Novipiù Monferrato Basket 10 5-15 Kienergia Rieti 10 5-15

*3 punti di penalizzazione

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2022/23 - Risultati 23^ giornata

Staff Mantova-Umana Chiusi 73-79

HDL Nardò-Tassi Group Ferrara 91-93

Unieuro Forlì-Allianz Pazienza San Severo 73-60

OraSì Ravenna-Fortitudo Flats Service Bologna 79-74

Caffè Mokambo Chieti-Apu Old Wild West Udine 70-69

UEB Gesteco Cividale-RivieraBanca Basket Rimini rinviata al 10/03/2023 20:00

Giorgio Tesi Group Pistoia-Tramec Cento rinviata al 22/03/2023 20:30

LA CLASSIFICA

Unieuro Forlì 38 19-4 Giorgio Tesi Group Pistoia 34 17-5 Tramec Cento 32 16-6 Apu Old Wild West Udine 28 14-9 UEB Gesteco Cividale 24 12-10 RivieraBanca Basket Rimini 22 11-11 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11-12 HDL Nardò 20 10-13 Tassi Group Ferrara 18 9-14 Umana Chiusi 18 9-14 Staff Mantova 16 8-15 OraSì Ravenna 16 8-15 Allianz Pazienza San Severo 16 8-15 Caffè Mokambo Chieti 14 7-16