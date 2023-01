Serie B, Pielle e Vigevano staccano la Maurelli: Orzinuovi, Rieti e Ruvo sempre in testa. I risultati della 16° giornata

Parte il girone di ritorno del Campionato di Serie B di basket maschile e parte subito con intensità ed emozioni. Ecco cosa è successo. Inziamo dal raggruppamento più combattuto, il GIRONE A, dove la Pielle Unicusano Livorno fa suo con autorità il derby con la Gema Montecatini.

Ma la sorprese arrivano da Pavia dove la Riso Scotti regola la Maurelli costringendo i livornesi a cedere la testa del girone ai cugini, seppure in condominio con la Elachem Vigevano.

Nel GIRONE B continua la corsa solitaria dell'Agribertocchi Orzinuovi tallonata dalla Gemini Mestre. Entrambe vittoriose.

Situazione invariata anche nel GIRONE C dove la Real Sebastiani Rieti fatica, non poco, ad avere la meglio della Pallacanestro Fiorenzuola spinta da una prova strepitosa di Gianluca Giorgi, per lui una doppia doppia da 44 punti, record stagionale della Serie B Old Wild West, 10 rimbalzi.

Nel GIRONE D dura solo una notte la vetta della Luiss Roma. Nel match di domenica contro la Ble Decò Juvecaserta la Tecnoswitch Ruvo di Puglia vince con nettezza, 62-56 e si riprende la testa del torneo.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 2022-2023 - Risultati 16^ giornata

S.Bernardo Langhe Roero-Fabo Herons Montecatini 63-68

Esse Solar Gallarate-Junior Casale Monferrato 76-87

Campus Varese-Elachem Vigevano 1955 76-88

3G Electronics Legnano Knights-Solbat Piombino 95-75

Paffoni Fulgor Omegna-Mamy.eu Oleggio 73-74

Riso Scotti Pavia-Maurelli Group Libertas Livorno 65-63

Cipir College Basketball Borgomanero-LTC Group Sangiorgese Basket 75-86

Unicusano Pielle Livorno-Gema Montecatini 66-49

La Classifica: Elachem Vigevano 1955 26 13-3 Unicusano Pielle Livorno 26 13-3 Maurelli Group Libertas Livorno 24 12-4 3G Electronics Legnano Knights 22 11-5 Solbat Piombino 22 11-5 LTC Group Sangiorgese Basket 18 9-7 Paffoni Fulgor Omegna 18 9-7 Riso Scotti Pavia 18 9-7 Fabo Herons Montecatini 16 8-8 Esse Solar Gallarate 14 7-9 Mamy.eu Oleggio 14 7-9 Junior Casale Monferrato 14 7-9 Gema Montecatini 12 6-10 Cipir College Basketball Borgomanero 8 4-12 Campus Varese 4 2-14 S.Bernardo Langhe Roero 0 0-16

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 2022-2023 - Risultati 16^ giornata

Rucker San Vendemiano-Rimadesio Desio 73-84

Bergamo Basket 2014-UBP Petrarca Padova 75-84

Pontoni Monfalcone-Virtus Ragusa 77-74

Gemini Mestre-Pall. Viola Reggio Calabria 97-69

Antenore Energia Virtus Padova-LuxArm Lumezzane 62-71

Green Basket Palermo-Logiman Pall. Crema 72-75

Civitus Allianz Vicenza-Infodrive Capo d'Orlando 63-73

Agribertocchi Orzinuovi-Lissone Interni Brianza Casa Basket 93-80

La Classifica: Agribertocchi Orzinuovi 28 14-2 Gemini Mestre 26 13-3 Rucker San Vendemiano 24 12-4 Antenore Energia Virtus Padova 20 10-6 Rimadesio Desio 18 9-7 Civitus Allianz Vicenza 16 8-8 UBP Petrarca Padova 16 8-8 Pontoni Monfalcone 16 8-8 LuxArm Lumezzane 16 8-8 Logiman Pall. Crema 14 7-9 Lissone Interni Brianza Casa Basket 14 7-9 Infodrive Capo d'Orlando 14 7-9 Virtus Ragusa 10 5-11 Bergamo Basket 2014 10 5-11 Pall. Viola Reggio Calabria 8 4-12 Green Basket Palermo 6 3-13

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 2022-2023 - Risultati 16^ giornata

Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Fiorenzuola 1972 91-87 d. 1 t.s.

USE Computer Gross Empoli-Ristopro Fabriano 60-90

Tigers Romagna-Luciana Mosconi Ancona 78-92

Halley Informatica Matelica-La Patrie San Miniato 65-61

General Contractor Jesi-Virtus Imola 81-75

Pall. Goldengas Senigallia-Bakery Basket Piacenza 65-86

Blacks Faenza-Sinermatic Ozzano posticipata al 23/01/2023 20:30

Riposa: Andrea Costa Imola

La Classifica: Real Sebastiani Rieti 28 14-1 Blacks Faenza 22 11-3 Ristopro Fabriano 22 11-4 Bakery Basket Piacenza 18 9-6 Pallacanestro Fiorenzuola 1972 18 9-6 Luciana Mosconi Ancona 18 9-6 Sinermatic Ozzano 16 8-6 General Contractor Jesi 16 8-7 Virtus Imola 16 8-7 Pall. Goldengas Senigallia 14 7-8 Andrea Costa Imola 12 6-8 La Patrie San Miniato 10 5-10 Halley Informatica Matelica 4 2-13 USE Computer Gross Empoli 4 2-13 Tigers Romagna 4 2-13

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 - Risultati 16^ giornata

Luiss Roma-Lars Virtus Arechi Salerno 84-73

BPC Virtus Cassino-White Wise Basket Monopoli 82-73

Geko PSA Sant'Antimo-Liofilchem Roseto 72-76

Adriatica Industriale Corato-IVPC Del Fes Avellino 78-61

Bava Pozzuoli-CJ Basket Taranto 55-76

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Ble Decò Juvecaserta 62-56

Pescara Bk 2.0-Lions Bisceglie 69-88

Teramo a Spicchi 2K20-Diesel Tecnica Sala Consilina 82-51

La Classifica: Tecnoswitch Ruvo di Puglia 28 14-2 Luiss Roma 26 13-3 Liofilchem Roseto 24 12-4 Geko PSA Sant'Antimo 22 11-5 BPC Virtus Cassino 20 10-6 Ble Decò Juvecaserta 20 10-6 Lions Bisceglie 20 10-6 CJ Basket Taranto 18 9-7 IVPC Del Fes Avellino 16 8-8 Diesel Tecnica Sala Consilina 14 7-9 Lars Virtus Arechi Salerno 14 7-9 Teramo a Spicchi 2K20 12 6-10 Adriatica Industriale Corato 8 4-12 White Wise Basket Monopoli 8 4-12 Pescara Bk 2.0 6 3-13 Bava Pozzuoli 0 0-16