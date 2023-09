Supercoppa LNP, Trapani Shark conquista il trofeo: battuta in finale Treviglio

I Trapani Shark vincono la Supercoppa LNP 2023 di Serie A2, superando in finale per 83-67 la Gruppo Mascio Treviglio, al termine di una gara sempre condotta dai siciliani.

Nel terzo quarto è arrivato il tentativo di rimonta lombardo, ma i granata hanno subito risposto, con un'ottima prova di squadra. Mvp della Supercoppa un positivo Matteo Imbrò con 14 punti, 4 rimbalzi e 4 assist; per i granata belle prove anche di Pullazi (15), Rodriguez e Notae (13 a testa, con quest'ultimo limitato dai falli). Per Treviglio 16 a testa di Pacher e Mollura.

LA PARTITA

Buon inizio di Treviglio con Pacher e Pollone (2-6 al 2°), per Trapani ci sono 6 punti filati di Notae (6-6 al 3°). 6 punti filati di Pullazi danno il +4 agli Shark (14-10 al 5°), con la squadra granata che allunga ulteriormente con un'altra tripla di Pullazi e con Marini (21-12 al 7°). Alla fine del primo periodo è +8 per i siciliani (26-18), con un canestro di Rodriguez.

Trapani parte bene anche nel secondo quarto, con Mian e Marini che firmano il +14 (34-20 al 14°). Miaschi e Pacher riavvicinano la Gruppo Mascio (38-31 al 19°), prima che una tripla di Rodriguez sulla sirena consegni il +9 a Trapani a fine periodo (43-34).

5 punti di Notae ed Imbrò consegnano il +13 a Trapani (50-37 al 23°), Guariglia e Pacher provano a tenere a galla Treviglio (50-41 al 24°), ma Imbrò risponde subito per gli Shark (58-44 al 26°). Treviglio reagisce, e con Giuri e Guariglia piazza uno 0-11 che rimette completamente in gara i bianco-blù (58-55 al 28°). Alla fine del terzo quarto è +3 Trapani (62-59).

Notae e Mobio danno il +7 agli Shark in apertura di ultimo periodo (66-59 al 33°), per Trapani esce Notae con il suo quinto fallo. Imbrò e Mobio tengono avanti i siciliani, nonostante i tentativi di Miaschi per Treviglio (73-64 al 35°). Pullazi, Rodriguez e Mian chiudono la gara per gli Shark (81-67 al 37°), con la squadra granata che gestisce bene gli ultimi minuti. Finisce 83-67 per Trapani, la Supercoppa di Serie A2 è degli Shark.

IL TABELLINO

Trapani Shark - Gruppo Mascio Treviglio 83-67 (26-18, 17-16, 19-25, 21-8)

Trapani Shark: Rei Pullazi 15 (2/3, 3/4), Matteo Imbro 14 (1/3, 2/8), J.d. Notae 13 (5/7, 1/3), Yancarlos Rodriguez 13 (2/7, 2/4), Joseph yantchoue Mobio 9 (4/4, 0/5), Fabio Mian 9 (0/0, 3/10), Pierpaolo Marini 8 (4/7, 0/3), Andrea Renzi 2 (0/2, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0), Marco Mollura 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 37 13 + 24 (Joseph yantchoue Mobio 11) - Assist: 13 (Matteo Imbro, Yancarlos Rodriguez 4)



Gruppo Mascio Treviglio: A.j. Pacher 16 (5/10, 1/2), Tommaso Guariglia 16 (5/7, 1/2), Federico Miaschi 11 (1/4, 2/8), Marco Giuri 6 (0/2, 2/7), Brian Sacchetti 5 (1/1, 0/1), Terrell Harris 5 (1/2, 1/2), Luca Vitali 3 (0/0, 1/3), Matteo Pollone 3 (0/0, 1/3), Bruno Cerella 2 (1/1, 0/1), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (A.j. Pacher 7) - Assist: 13 (Luca Vitali 6)