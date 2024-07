Settore giovanile DelFes, Freda: "Un'annata positiva"

Non soltanto prima squadra. La DelFes Avellino Ssdrl ha messo al centro i giovani fin dall’inizio della sua fondazione, dando vita nel tempo al progetto “Avellino Basket Academy” con l’intento di far emergere gli atleti del settore giovanile. Quello appena trascorso è stato un anno molto proficuo per i ragazzi e ricco di soddisfazioni per i loro allenatori, che durante tutto il periodo di...