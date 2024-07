Serie B, Simonetti confermato in neroarancio assicura: "Sarà una Viola entusiasmante"

"Dall’ultimo giorno in cui abbiamo finito la stagione precedente non ho pensato ad altro, ovvero la volontà ferma di voler rimanere alla Viola. Mi sono trovato veramente bene. Giocare con quel pubblico e in quel Palazzetto per me, che sono reggino è bellissimo". Così Ilario Simonetti, si racconta sul sito ufficiale della Pallacanestro Viola. Un’opinione sulla nuova squadra...