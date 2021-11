Slovacchia-Italia 66-69: incredibile rimonta delle Azzurre

Buona la prima in Slovacchia per l'ItalBasket femminile, che a Piestany oggi pomeriggio ha esordito nelle qualificazioni a Eurobasket Women 2023. Vittoria pesantissima delle azzurre, in campo oggi senza le stelle Cinili, Pan, Penna e Andrè. Domenica 14 a Faenza seconda tappa, contro il Lussemburgo (ore 18, diretta sulla pagina Facebook Italbasket).

Il Lino Lardo: "Il gruppo è molto rinnovato, ma c'è uno zoccolo duro che ha partecipato ai precedenti impegni europei e potrà esser d'aiuto per le novità presenti. Siamo a ridosso di due partite importanti, chiaramente il tempo non è molto ma stiamo cercando di portare avanti la nostra mentalità fatto di energia, entusiasmo e bel gioco. Le ragazze nuove sono arrivate con voglia di mettersi in mostra e a disposizione per la Nazionale".



L'esordiente Matilde Villa: "Sono molto felice di esser stata convocata, indossare la maglia Azzurra è un sogno che avevo sin da bambina, in questi primi giorni ero molto agitata perchè ero alla prima esperienza con giocatrici tutte di altissimo livello, ma in questi giorni tutte mi hanno aiutata a inserirmi". Prima esperienza senior, dopo tante Nazionali giovanili: "Sicuramente nelle giovanili ci sono più giocatrici che conosco, pari età, mentre qui c'è più esperienza. Ma la Nazionale è la Nazionale, la felicità d'indossare questa maglia è sempre la stessa".

Nei giorni scorsi a Roma le Azzurre hanno ospitato in campo l'oro Olimpico nei 100 metri e nella 4x100 Marcell Jacobs, che ha fatto visita alla squadra prima d'iniziare i suoi allenamenti all'Acqua Acetosa.

Si dovranno poi attendere dodici mesi per la seconda finestra dei Qualifiers, perché a febbraio 2022 si giocherà il torneo pre-Mondiale al quale le Azzurre non si sono qualificate: a novembre 2022 l'Italia tornerà in campo per ospitare Svizzera e Slovacchia. A febbraio 2023 gli ultimi due impegni, entrambi in trasferta. All'EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele, si qualificano 14 squadre, le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde dei 10 gironi. Nel caso in cui i due Paesi ospitanti fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificheranno anche la quinta e la sesta migliore seconda.



