Ferrara Basket 2018, c'è il primo acquisto del mercato: è Manuele Solaroli

Primo acquisto in casa Ferrara Basket 2018. Manuele Solaroli, infatti, sarà un giocatore biancazzurro per la stagione 2024/2025. Ala classe 2002, 195 centimetri per 93 chili, cresce nelle giovanili della Virtus Bologna prima di approdare tra i ‘senior’ in Serie B con la maglia di Faenza nella stagione 2020/21. L’anno successivo è a Legnano, dove fattura buone cifre e si fa apprezzare per la sua...