Spagna - Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

L'ultima tappa delle qualificazioni al Mondiale 2023 per l'Italbasket è la Spagna. A Ceceres, in Extremadura, non lontano dal confine con il Portogallo, gli Azzurri arrivano forti di 7 vittorie e 2 sconfitte tra prima e seconda fase e rigenerati dall'entusiasmo del Modigliani Forum di Livorno. L'obiettivo è battere i padroni di casa della Spagna e prendersi il primo posto nel gruppo L (occorre ribaltare il -4 dell'andata a Pesaro). Gianmarco Pozzecco ha scelto i 12 che scenderanno in campo oggi, domenica 26 febbraio, alle 18: out dal roster Andrea Mezzanotte. Entrambe le squadre sono già certe di un posto tra le 32 formazioni che daranno vita alla rassegna iridata in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Giappone, Indonesia e Filippine. “Non era una partita amichevole”, ha dichiarato il CT al termine della gara contro l’Ucraina e non potrà esserlo a maggior ragione contro la Spagna, campione del Mondo e d’Europa in carica e che da poco ha superato gli Stati Uniti nel ranking FIBA facendo registrare uno storico sorpasso in vetta. Resta da assegnare l’ultimo posto mondiale disponibile nel girone L. A contenderselo, con Ucraina e Paesi Bassi già eliminate, saranno Georgia e Islanda in campo l’una contro l’altra a Tbilisi

A Caceres andrà in scena la gara numero 67 tra Italia e Spagna. I numeri, dalla prima sfida del 1950 a Nizza, parlano di 40 vittorie Azzurre e 26 iberiche. All’andata a Pesaro, gli spagnoli si imposero 84-88 dopo un tempo supplementare. Prima di allora, l’ottavo di finale al mondiale cinese a Wuhan nell’estate 2019.

Dopo la prima presenza con la Nazionale A di Riccardo Visconti (7 punti, 6 rimbalzi e 2 assist per lui a Livorno) toccherà al 2003 Davide Casarin vestire per la prima volta l’Azzurro Senior. Salgono così a 6 i debuttanti nell’era Pozzecco dopo Leonardo Okeke, John Petrucelli, Tomas Woldetensae e Luca Severini. La 50esima presenza è valsa invece ad Amedeo Tessitori la nomina di Capitano per il match contro la Spagna.