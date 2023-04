Sport e Inclusione, il canestro di Patrizio fa esplodere il palazzetto di Bernalda – VIDEO

Quella che vi stiamo per raccontare è la pagina sportiva più bella a cui vi sia capitato di assistere negli ultimi mesi, forse negli ultimi anni. Come recita la popolare pagina Facebook, La Giornata Tipo, “Lo spot perfetto sul basket, per spiegare le emozioni che può trasmettere”.

La Storia ha come teatro il palazzetto dello Sport di Bernalda, centro di 12.000 abitanti in provincia di Matera. Al suo interno la sfida del Torneo Under 13 Magna Grecia Cup con la mista Bernalda/Ceglie Messapica ed il Formia Basketball.

Nel primo quarto, al minuto 6, entra sul parquet Patrizio, atleta affetto da sindrome di Down. È il suo esordio assoluto in una competizione ufficiale. Patrizio, perfettamente integrato nel gruppo squadra, e negli schemi di Anna Moramarco, la Presidente e istruttrice della squadra, prende palla, si libera e con un tiro perfetto brucia la retina e segna due punti d’oro (saranno 4 a fine gara).

Grande la sua gioia, quella dei compagni di squadra e, con grande piacere di chi è presente e di chi scrive, dei ragazzi della squadra avversaria. Poi l’esultanza, incredibile, e la corsa verso Anna per un abbraccio che davvero non ha eguali.

“Patrizio - spiega la stessa Anna Moramarco a Today.it - fa parte del progetto Canestro Speciale, una bellissima pagina sportiva di inclusione”. Il progetto è attivo da cinque anni a Ceglie Messapica, dove Anna e il suo compagno l’ex cestista Damiano Faggiano, organizzano progetti scolastici e con attività di minibasket rivolta a bambini dai 4 ai 15 anni.

"Il Canestro Speciale - spiega la Coach di Patrizio - è un progetto dove sono coinvolti ragazzi con diverse disabilità, oltre all’attività motoria volta al basket, abbiamo una serie di laboratori e di attività creative”.

Canestro Speciale da quest’anno vive anche a Bernalda dove ha incrociato il percorso di vita di Patrizio. “Sono felice di questa bellissima pagina sportiva di inclusione anche nel mio paese – chiosa Anna Moramarco – e sono felice soprattutto per la risposta di tutta la comunità Bernaldese, non solo come famiglie di ragazzi che ci stanno affidando, ma anche le strutture che lavorano in questo ambito che ci stanno appoggiando e le Istituzioni dal sindaco Raffaele Tataranno, all’ assessore Rocco Petrozza passando per il segretario regionale di sport e salute Basilicata Matteo Trombetta”.

Un esempio concreto, pratico, vivo di sport inclusivo, di quelli che abbattono i muri dell’indifferenza, ma per davvero.