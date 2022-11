Eurolega, Stella Rossa- Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Dopo il doppio turno avaro di risultati, a causa delle due sconfitte contro Panathinaikos (ad Atene, all'overtime) e Anadolu Efes, la Virtus Bologna cerca venerdì prossimo, 2 dicembre, a Belgrado, una vittoria pesante in Eurolega per risalire la china. La Stella Rossa, dal canto suo, ha trovato solo benefici dal cambio allenatore: l'arrivo di Dusko Ivanovic sulla panchina serba è stato utile per invertire la tendenza; così nelle tre gare con il coach montenegrino sono arrivati altrettanti successi – due dei quali nella capitale – portando il record sul 4-6. Rotazioni a dodici uomini con minuti divisi quasi equamente tra tutti gli effettivi, questa è la novità proposta dal capo allenatore, il quale però affida maggiormente al duo composto da Luca Vildoza e Benjamin Bentil il pallino del gioco garantendo alla squadra possessi di qualità, sostanza e fisicità sui due lati del campo. Nel quintetto Branko Lazic fa il lavoro sporco con la sua difesa sull'uomo, mentre a Ognjen Dobric il compito di ricevere la sfera per fare male da oltre l'arco o di raccogliere l'errore avversario per ripartire in transizione; sotto il proprio tabellone l'esperto Ognjen Kuzmic deve coprire il canestro evitando di concedere punti facili, tuttavia segnandone alcuni importanti quando si trova nella metà campo ostile.

Le frecce nella faretra di coach Ivanovic arrivano numerose in uscita dalla panchina: Nikola Ivanovic ispira il gruppo e difende forte in uno contro uno (ma venerdì non ci sarà, causa infortunio subito nell'ultima di campionato); Nemanja Nedovic – conoscenza del nostro campionato – è un microwave player capace di accendersi dal nulla mettendo triple in fila; Luka Mitrovic è utilizzato come giocatore di fastidio soprattutto all'interno dell'area per garantire punti o costringere l'avversario al fallo. Infine non mancano risorse nel reparto lunghi dove il giovane Filip Petrusev è aiutato da un esperto delle lotte a canestro come John Holland e da un centro esplosivo come Hassan Martin. Nel campionato nazionale la Stella Rossa Belgrado occupa la settima posizione con record 5-1 e due partite da recuperare rispetto alla capolista.

Stella Rossa Belgrado - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Stella Rossa - Virtus Bologna, in programma venerdì 2 dicembre, alle ore 18, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports, Sky Go e NowTv.