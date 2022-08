Basket, Supercoppa 2022: programma, date e orari

La Supercoppa 2022, in programma al PalaLeonessa di Brescia tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, aprirà la nuova stagione del basket italiano. Si assegna il primo trofeo della stagione e si torna al format della Final Four, dopo l'esperimento della fase a gironi delle ultime due edizioni. A contendersi il titolo saranno l'Olimpia Milano (campione d'Italia e detentrice della Coppa Italia), la Bertram Yachts Tortona (finalista di Coppa Italia e semifinalista in campionato), la Virtus Segafredo Bologna (finalista in campionato) e il Banco di Sardegna Sassari (semifinalista in campionato).

La Lega Basket ha pubblicato gli accoppiamenti delle due semifinali, con date e orari delle partite in programma. Ci sarà il remake della finale scudetto in semifinale tra Milano e Bologna: le due big del basket italiano potrebbero scontrarsi ben diciotto volte nel corso della prossima stagione tra le varie competizioni in cui saranno impegnate.