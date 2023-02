Svizzera - Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domani, domenica 12 febbraio, a Friburgo la Nazionale Femminile gioca l’ultimo impegno del ciclo di partite valevoli per le Qualificazioni all’EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno. Le Azzurre, già qualificate e certe del primo posto nel girone H, scenderanno in campo alle 17 e dopo la partita torneranno in Italia: prossimo appuntamento il raduno di maggio in preparazione all’Europeo. L'8 marzo Lubiana ospiterà il sorteggio dei gironi di EuroBasket Women: insieme all'Italia si sono già qualificate 10 formazioni, ovvero Francia, Grecia, Turchia, Belgio, Serbia, Montenegro, Spagna e Lettonia, insieme ai Paesi ospitanti Israele e Slovenia. Le prime sei squadre classificate al Campionato Europeo accederanno poi al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi Olimpici di Parigi. La delegazione Azzurra ha raggiunto ieri Friburgo, via pullman da Zurigo, dopo aver volato dal Lussemburgo. Proprio in Lussemburgo la squadra di Lino Lardo ha ottenuto il quinto successo dei Qualifiers mantenendo la propria imbattibilità. Partita non impossibile, che le Azzurre hanno reso facilissima scendendo in campo con la testa giusta. I numeri sono lì, a premiare una prestazione di alto livello: 19/38 nelle triple (7/8 per Romeo), 30 assist, tutte e 12 a referto per punti segnati e 7 in doppia cifra. Con la Svizzera, attualmente all’ultimo posto nel girone H, l’Italia vanta 8 precedenti, tutti vittoriosi. Il primo incrocio all’Europeo 1938 (59-8), l’ultimo a Napoli lo scorso 24 novembre (78-29).

Coach Lardo alla vigilia della partita, a riposo a Friburgo rimangono Francesca Pan e Matilde Villa. “Vogliamo concludere il girone con un'altra vittoria, come in Lussemburgo è una partita da affrontare con molta serietà e con la massima concentrazione, anche per lasciare una buona impressione a chi ci guarderà. I nostri valori, in campo e fuori, non dipendono dalla qualità dell'avversario. Sarà l'ultimo impegno ufficiale prima del raduno che ci porterà all'Europeo, un'altra occasione per giocare una buona pallacanestro senza cali di tensione".

Svizzera - Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Svizzera-Italia, ultima gara delle qualificazioni a EuroBasket Women 2023, si gioca domani, domenica 12 febbraio, alle 17 a Friburgo, e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e skysport.it.