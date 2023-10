Tornano in Italia gli Harlem Globetrotters: le date e le tappe del tour

A cinque anni di distanza dell'ultima apparizione nei palazzi dello Sport italiani tornano a calcare i nostri parquet gli Harlem Globetrotters. Parliamo della squadra di pallacanestro, made in USA, che si esibisce in tutto il mondo in gare amichevoli.

Nelle amichevoli i Globetrotters combinano comicità, atletismo ed uno stile di gioco decisamente orientato allo spettacolo. Gli Harlem Globetrotters sono stati fondati 97 anni fa e sono di proprietà della Herschend Family con sede legale a Peachtree City città della Georgia.

Nella storia hanno vestito la canotta degli Harlem Globetrotters personaggi di notevole spessore cestistico come Wilt Chamberlain, Marques Haynes, Fred "Curly" Neal, Charles "Tex" Harrison, Hubert "Geese" Ausbie, Meadowlark Lemon, "Sweet" Lou Dunbar e Reece "Goose" Tatum.

Sono membri onorari del club personaggi di spicco come Henry Kissinger, Bob Hope, Kareem Abdul-Jabbar, Whoopi Goldberg, Nelson Mandela, Jackie Joyner-Kersee, Papa Giovanni Paolo II, Jesse Jackson, Papa Francesco e Robin Roberts.

Le date del tour italiano 2024

Gli Harlem Globetrotters inizieranno il loro tour italiano al Taliercio di Venezia il 7 marzo per proseguire poi al Palaruffini di Torino l'8. Il 9 marzo saranno al Medioulanum Forum di Milano, il 10 al Palazzo dello Sport dell'Eur a Roma e l'11 al mitico PalaDozza di Bologna.

Dopo un giorno di pausa il tour riprende al Palaflorio di Bari il 13 marzo e chiude con la due giorni tra Napoli, il 14 marzo al Palabarbuto e il 15 a Livorno al PalaModigliani. I biglietti sono in prevendita su Ticketone