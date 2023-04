Türk Telekom Ankara - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Germani Brescia vola in Turchia per affrontare oggi una gara senza domani, quella degli ottavi di finale dei playoff della 7DAYS EuroCup sul campo del Türk Telekom Ankara. Una partita difficile, contro una squadra che ha chiuso il proprio girone di qualificazione al secondo posto con un record di 13 vittorie e 5 sconfitte. Numeri ai quali vanno aggiunti quelli che la squadra di Erdem Can sta collezionando nel campionato turco, competizione nella quale Ankara occupa il primo posto con 21 vittorie e 3 sole sconfitte al cospetto di team di EuroLeague come Fenerbahce e Anadolu Efes e a club blasonati e forti come Bursaspor, Galatasaray e Darussafaka. La formula dei playoff di EuroCup lascia comunque a Brescia la speranza di compiere un blitz nella capitale turca, su un campo che nella competizione europea è stato violato solo in due circostanze, per mano di Gran Canaria e Paris Basketball. Per espugnare l’Ankara Spor Salonu servirà quella partita perfetta che la Germani ha già dimostrato di poter disputare, come testimoniato dalle brillanti vittorie continentali ottenute contro squadroni come Prometey, Badalona e Bursaspor.

Se la formazione turca ha agguantato il secondo posto del proprio girone, la Germani Brescia ha chiuso il proprio raggruppamento in settima posizione, frutto di 8 successi e 10 sconfitte, un piazzamento che costringerà la formazione di coach Alessandro Magro ad affrontare il primo turno dei playoff (e, in caso di vittoria in Turchia, anche il secondo) lontano da casa. Il bottino ottenuto finora in trasferta dal roster biancoblu parla di 3 successi e 6 sconfitte, con vittorie prestigiose ottenute sul campo di ratiopharm Ulm, Cedevita Olimpija Lubiana e JL Bourg-en-Bresse. A Brescia, dunque, servirà necessariamente un altro colpo in trasferta per proseguire il proprio cammino europeo, che le ha regalato i playoff per la prima volta nella propria storia: se nel 2018 e nel 2021 la formazione biancoblu non era riuscita a superare lo scoglio del girone di qualificazione, nel 2020 il cammino della Germani si era interrotto nella seconda fase, quella delle Top 16, anche se le partite del tabellone dei playoff, allineato ai quarti di finale, non furono mai disputate a causa della pandemia.

Parla coach Magro

Alessandro Magro, coach della Germani Brescia, presenta così la sfida degli ottavi di finale della 7DAYS EuroCup: “Dopo aver disputato una stagione regolare che ci ha dato grandi soddisfazioni, siamo pronti a sfidare una delle migliori squadre del torneo, costruita per arrivare lontano in questa competizione. Lo facciamo con la voglia di continuare a sorprendere, sapendo che ci aspetta una gara difficile. Il Türk Telekom è una delle squadre più solide che ci sono nella griglia dei playoff di EuroCup, ma è anche un team che sta dimostrando di poter tenere testa a formazioni blasonate come il Fenerbahce, visto che è in testa nella classifica del campionato turco. Nel proprio campionato, inoltre, non ha mai perso in casa e questo ci dà uno stimolo in più per andare ad Ankara a giocarci le nostre carte”.

“Il Türk Telekom è una squadra formata da giocatori molto esperti, con tre esterni capaci di mettere tanti punti a referto come Taylor, Grant e Bouteille – prosegue l’allenatore della Germani -. I primi due sono capaci di attaccare il ferro in penetrazione in maniera molto aggressiva, mentre il francese è un grande realizzatore nel tiro da tre punti. La squadra turca, inoltre, è allenata da un coach estremante capace, che è stato tanti anni assistente di Obradovic al Fenerbahce, che è reduce da una stagione da assistente in NBA e che ha trasmesso alla propria squadra caratteristiche prese da entrambe queste esperienze”.

Türk Telekom Ankara - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Türk Telekom Ankara - Germani Brescia, gara degli ottavi di EuroCup, in programma oggi, giovedì 13 aprile, alle ore 18:45 italiane, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Eleven Sports.