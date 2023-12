La Bertram Derthona Tortona ha la possibilità di rimanere imbattuta e passare come prima del girone alla sua prima apparizione in BCL. Per riuscire nella storica impresa, domani sera servirà una vittoria sul parquet dell'UCAM Murcia (record 3-1) che nel Round 4 di Champions League ha battuto 63-79 l'Igokea; all'andata, i piemontesi si imposero 78-74 infliggendo l'unica sconfitta patita dagli spagnoli. A dirigere le operazioni per coach Sito Alonso ci penseranno il playmaker ex Germani Brescia, Troy Caupain e l'esperto Dylan Ennis, profilo più adatto a segnare in 1vs1.

Howard Saint-Roos farà da trade-union tra attacco e difesa con i suoi tentacoli, mentre il duo Simon Birgander (in dubbio causa distorsione alla caviglia domenica contro Valencia) - Dustin Sleva si occuperà di non far passare nessuno all'interno dell'area e del pitturato. In uscita dalla panchina arriverà una schiera di giocatori di maggior talento e freschezza: Ludvig Hakanson sarà il principale creatore della second unit e si prenderà responsabilità anche da oltre l'arco; David Jelinek lo affiancherà come esterno e realizzatore puro, in attesa di palloni da spedire nella retina; le conoscenze cestistiche di Rodions Kurucs verranno sfruttate su entrambi i lati del campo, specialmente nei momenti decisivi della partita.

Il nutrito gruppo di lunghi comprenderà rim protector lunghi e fisici quali Moussa Diagne, Jordan Sakho – questi nel ruolo di centro – e Nemanja Radovic, ala forte abile anche nel recuperare palloni e nel far ripartire i contropiedi. A chiudere le rotazioni degli spagnoli ci sarà anche la giovane ala svedese Will Falk. Nell'ultimo turno del campionato spagnolo, l'UCAM Murcia ha perso in casa 77-85 contro il Valencia nello scontro diretto per il quarto posto, scivolando di fatto una posizione più in basso (record 8-5).

Ucam Murcia - Bertram Derthona Tortona: dove seguire la partita in diretta

Ucam Murcia - Bertram Derthona Tortona, gara di Basktball Champions League, si gioca domani - mercoledì 13 dicembre - alle ore 20.30 e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.