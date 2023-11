La sconfitta contro il Promethey non deve scoraggiare i ragazzi di coach Neven Spahija (record 3-5), i quali hanno ancora possibilità di risalire in classifica con la sfida del prossimo turno, in programma questa sera. Al Taliercio alle 20 arrivano i teutonici del Veolia Towers Hamburg con un record di 1-7 ed usciti sconfitti dall'ultimo Round di EuroCup contro il Wolves Vilnius (71-84). Occasionissima per gli orogranata per fare un balzo in classifica e staccare le ultime posizioni.

Il motore della compagine allenata da Benka Barloschky sarà l'ala grande Seth Hinrichs, lungo ordinato che spazierà prevalentemente nel pitturato per assicurare punti e rimbalzi alla squadra. Nel reparto guardie, prenderà responsabilità in fase di costruzione il playmaker Nico Brauner mentre il duo composto da Aljami Durham e Vincent King si dividerà i compiti in fase di realizzazione. A chiudere il quintetto ci penserà il centro Jonas Wohlfarth-Bottermann, classico elemento che può spiccare negli ultimi due metri e mezzo di parquet.

Il talento dei tedeschi esce prevalentemente dalla panchina: Mark Hughes è una guardia abile nel creare per se stesso e per i compagni, mentre William Christmas aggiunge alle sue doti di scorer su tre livelli quelle di rimbalzista in entrambi i pitturati e quelle di difensore a tutto tondo. Lukas Meisner avrà il ruolo di collante tra le due metà del campo in una sorta di ruolo da 3&D atipico; il classe 2003 Leif Moeller servirà a garantire soluzioni rapide in situazioni offensive più complesse. Infine, la folta batteria di guardie a disposizione dei teutonici permette di concedere minuti anche all'americano Camron Reece e al giovane Niklas Krause.



Umana Reyer Venezia - Amburgo: dove vedere la diretta

Umana Reyer Venezia - Amburgo, gara di Eurocup, si gioca oggi, martedì 28 novembre, alle ore 20.00 al Taliercio, con diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su DAZN.