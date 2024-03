Unahotels Reggio Emilia – Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’UNAHOTELS Reggio Emilia, dopo il k.o. in semifinale contro Napoli nella Frecciarossa Final Eight 2024, apre il 21° turno della Serie A UnipolSai 2023/24 ospitando la Dolomiti Energia Trentino, eliminata in Coppa Italia da Milano nei quarti di finale. Sono 20 i precedenti tra le squadre, 19 gare di stagione regolare e una in Coppa Italia nei quarti di finale del 2015 (80-77 per Reggio Emilia). In totale i biancorossi sono avanti 12-8 ma Trento è avanti per 5-4 negli scontri diretti giocati in trasferta.

Il match di andata, giocato domenica 5 novembre 2023 nel corso della 6ª giornata, fu conquistato dalla Dolomiti Energia per 98-88, grazie ai 17 punti e 9 assist di un super Hubb e dai 24 punti (10/11 al tiro) di un infallibile Grazulis. Questo è l’unico precedente tra i due allenatori Paolo Galbiati e Dimitris Priftis.

Così coach Priftis ha presentato la sfida: “C’è sicuramente curiosità e interesse per rivederci in campo dopo queste settimane di pausa, dove abbiamo cercato di lavorare con concentrazione ed efficacia, pur senza le motivazioni che ti danno le partite ufficiali. Ci attende un avversario solido e profondo, con due giocatori per ruolo, che a parer mio ha disputato finora una buona stagione e viene da un paio di sconfitte non troppo fortunate. A maggior ragione per questo motivo avranno grande voglia di riscatto. È una partita importante e vogliamo scendere in campo con energia e consistenza e fare una grande prova davanti al nostro pubblico che, dati alla mano, è un plus molto importante per noi. Abbiamo lavorato in quest’ultima settimana per inserire Tarik Black, che non è ancora al top della forma e dovrà quindi essere sfruttato con intelligenza, senza stravolgere il nostro sistema, ma aggiungendo un atleta molto solido ed esperto”.

Derek Cooke Jr., centro Dolomiti Energia Trentino: "Credo che la chiave della partita di domani contro Reggio Emilia e di tutte quelle che rimangono in questa stagione sarà l'energia che sapremo mettere in campo. Vogliamo tornare ad avere lo spirito che nella prima parte dell'annata ci aveva permesso di vincere tante partite e di giocare ad un alto livello contro tutte le nostre avversarie: dobbiamo giocare uniti, con entusiasmo, capacità di sostenerci l'uno con l'altro, con gioia nel saper esprimere una pallacanestro fresca e dinamica. Questo nelle ultime settimane per una serie di fattori e di ragioni ci è un po' mancato, ma sono convinto che questa breve pausa ci abbia fatto ricaricare un po' le batterie fisiche e mentali. Reggio Emilia? E' una squadra molto forte, con tanti giocatori importanti con esperienze di primo livello in Italia, in Europa e in NBA: l'arrivo di Tarik Black sotto canestro li rende ancora più completi e temibili. Ho affrontato alcune volte Black da avversario nella mia carriera, è un giocatore di grande impatto fisico e che può dominare la partita in area e a rimbalzo, specialmente a rimbalzo d'attacco. Quindi la priorità sarà quella di limitare il più possibile la sua efficacia intorno al ferro, sarà un lavoro di noi lunghi ma in generale di tutta la squadra. Non vediamo l'ora di tornare in campo, daremo il 100% per provare a prenderci questi due punti per cominciare al meglio la lunga volata di 10 partite per noi tutte fondamentali per riuscire a strappare un pass per i playoff".

Unahotels Reggio Emilia – Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Unahotels Reggio Emilia – Dolomiti Energia Trentino, gara della 21a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 2 marzo - alle ore 20.30. Diretta streaming su DAZN e diretta tv su Eurosport 2.