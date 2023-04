Unahotels Reggio Emilia-NutriBullet Treviso: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Unahotels Reggio Emilia, dopo il blitz di Varese, ospita la NutriBullet Treviso, che viene dal k.o. di Sassari. Tre vittorie per parte nei precedenti tra Reggio Emilia e Treviso, tutti giocati in stagione regolare. Nelle due sfide disputate in casa hanno sempre vinto i biancorossi. Le due squadre si sono affrontate nell’anticipo della 1ª giornata, sabato 1° ottobre 2022, quando la UNAHOTELS si impose nettamente per 58-78 guidata dai 19 punti e 8 assist di Cinciarini. Attualmente la Nutribullet è dodicesima in classifica con 20 punti (10 vinte/15 perse), mentre Reggio Emilia è al 14° posto con 18 punti. In casa trevigiana ancora assente il lungo Simioni.

Dragan Sakota, coach Unahotels Reggio Emilia: "Affrontiamo un’altra partita di grande importanza, uno scontro diretto contro una formazione che fino a qualche settimana fa forse non era direttamente coinvolta nella lotta salvezza, ma che ora sono sicuro che darà grande battaglia per non tornare a far parte del “gruppo” in fondo alla classifica. Veniamo da un periodo dove stiamo affrontando le gare con grande serietà e concentrazione e mi aspetto che sia così anche domani. I ragazzi giocheranno anche per Anim, la cui assenza ovviamente ci vedrà modificare le rotazioni sugli esterni. Treviso è una squadra con punti di riferimento molto chiari: Banks e Iroegbu negli esterni con il loro talento ed il loro atletismo, Ellis sotto i tabelloni con le sue qualità di giocatore di post-basso. Questo senza sottovalutare l’impatto di tanti altri atleti, in primis Sorokas, Faggian e Zanelli. È una squadra che sa far bene tante cose, soprattutto il gioco in transizione. Non sarà facile, ma grazie anche all’energia che ci darà il nostro pubblico vogliamo proseguire la nostra serie positiva”.

Marcelo Nicola, coach NutriBullet Treviso Basket: "Troveremo una Reggio Emilia sicuramente in forma, che sta facendo di tutto per risalire in classifica e dimostrando quali erano i presupposti di inizio stagione. Stanno rivoluzionando, cambiando e modificando tante cose e dovremo essere pronti per affrontare la partita con la giusta fisicità, mettendo a disagio il loro modo di giocare. Come ogni giorno, chiedo alla mia squadra fisicità, energia. credere nei nostri mezzi e continuare a fare le cose che sappiamo essere in grado di controllare".